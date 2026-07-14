Carlos Sandoval conecta dos imparables con Astros Orange en la Dominican Summer League

El talento duranguense sigue dando pasos importantes en el béisbol profesional. El jardinero Carlos Sandoval, originario de Gómez Palacio, tuvo una destacada actuación ofensiva con los DSL Astros Orange, al conectar dos imparables e impulsar una carrera durante la derrota de su equipo por 4-2 frente a los DSL Royals Fortuna, en actividad de la Dominican Summer League.

Sandoval, quien este año firmó con la organización de los Houston Astros tras desarrollarse en las filas de los Sultanes de Monterrey , continúa acumulando experiencia en su primera campaña dentro del sistema de Ligas Menores, donde poco a poco comienza a responder con el bate.

Aportó casi la mitad de los imparables de su equipo

El lagunero terminó la jornada con una actuación de 2 imparables en 4 turnos oficiales, además de una carrera impulsada, sin recibir pasaportes y sin poncharse.

Su producción fue una de las más importantes de la ofensiva de Astros Orange, que únicamente consiguió cinco imparables durante todo el encuentro. Esto significa que Sandoval aportó dos de esos cinco hits, además de remolcar una de las dos anotaciones de su novena.

El encuentro fue suspendido tras la parte alta de la octava entrada debido a condiciones climáticas, por lo que el marcador quedó oficialmente 4-2 a favor de Royals Fortuna.

Sigue construyendo en Houston

Con apenas 17 años, Carlos Sandoval es considerado una de las promesas del béisbol duranguense. Su firma con los Astros representó uno de los logros más importantes de su joven carrera, luego de destacar por su capacidad para hacer contacto, su velocidad y la proyección que mostró durante su proceso de formación con Sultanes de Monterrey.