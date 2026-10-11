Carne de Brasil 'inunda' los municipios de Durango, advierten ganaderos

Mientras otros países comienzan a cerrar sus puertas a las importaciones de carne de Brasil, denuncian que a México sigue ingresando este producto. Al menos en Durango, reportan que todos los municipios están 'inundados' de esta carne, que consideran de baja calidad.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa, ha realizado esta denuncia pública en diversas ocasiones. En la más reciente, habló de las cifras oficiales en el ingreso de esta carne al país que reportó la Secretaría de Economía, que de acuerdo a la última semana de agosto, habían ingresado 63 mil toneladas de carne de Brasil , y recordó que se tiene un cupo máximo de ingreso de 70 mil toneladas.

“Para mí no es creíble porque la realidad es que Durango, en todos sus municipios, está inundado de esta carne de Brasil”, expresó.

El problema podría agravarse, ya que otros países están restringiendo el ingreso de esta carne, por lo que Brasil tendría que buscar otros mercados o saturar aquellos en los que todavía tiene permiso para comercializarla.

PROHÍBEN ENTRADA

En el caso de China, dijo que acaban de retirar a Brasil el cupo de importación de la carne que tenía autorizado, por lo que este país ya no cuenta con ese mercado para colocar el producto. Según el dirigente ganadero, Brasil tendría un excedente de 100 mil toneladas mensuales de carne, pues también la Unión Europea suspendió las importaciones de carne.

Declaró que la Comunidad Europea prohibió el pasado 3 de septiembre la entrada de carne de Brasil, por no cumplir algunas normativas , agregó que se encontraron sustancias nocivas para la salud que podrían generar problemas graves.

Apuntó que “en las hembras tienen un problema de una sustancia que se llama estradiol, y en el resto de los animales tienen un problema de antibacterianos. Los antibacterianos quiere decir que están haciendo abuso de las penicilinas en los animales y eso se va en la carne”.

Explicó que estos animales estarían expuestos a grandes cantidades de antibióticos, lo que, según advirtió, podría derivar a que los seres humanos desarrollen resistencia a estos medicamentos.

Indicó que, si se detecta la presencia de penicilina en la carne, en unos tres años las personas que consuman este producto podrían desarrollar resistencia a dicho antibiótico.

DAÑO AL PEQUEÑO PRODUCTOR

El líder ganadero aseguró que no existe un argumento válido para que esta carne siga ingresando al país, por lo que consideró que ni siquiera debería establecerse un cupo máximo, pues esta situación también perjudica al pequeño productor.

Explicó que los ganaderos locales tienen dificultades para encontrar compradores para su carne, sobre todo cuando se trata de ejemplares de mayor tamaño, debido a que los consumidores y comerciantes optan por la carne brasileña, que es más barata, lo que también afecta los precios del producto nacional.

Señaló que el ingreso de esta carne no solo está ocasionando problemas económicos, sino que también genera preocupación entre los integrantes del sector ganadero.

Por ello, consideró urgente que las autoridades escuchen las demandas de los productores.