Carrera 'Celebremos la Vida' 5K y 10K llegará a Durango con bolsa de premios atractiva

Los corredores de Durango tendrán una nueva cita en el calendario atlético este 2026 con la primera edición de la carrera “Celebremos la Vida” 5K y 10K, un evento que busca fomentar la actividad física, la convivencia familiar y el deporte recreativo en la capital duranguense.

La competencia se llevará a cabo el próximo 16 de agosto a las 7:00 de la mañana, teniendo como punto de salida y meta la zona de Alamedas, uno de los espacios más emblemáticos para los corredores locales.

Una carrera para todos los niveles

La organización anunció dos modalidades para los corredores. La primera será una prueba recreativa de 5 kilómetros , pensada para quienes buscan disfrutar de una experiencia deportiva sin enfocarse necesariamente en la competencia.

Por otro lado, la distancia de 10 kilómetros estará destinada a los atletas que deseen competir oficialmente y registrar sus tiempos mediante sistema de cronometraje con chip.

Las inscripciones tendrán un costo de 100 pesos para la prueba de 5K y 200 pesos para la modalidad de 10K, iniciando el próximo 26 de junio en las sucursales de Funerales Hernández.

Además del acceso a la carrera, los participantes recibirán un paquete que incluye jersey oficial, medalla conmemorativa, número de corredor, boleto para rifas y diversos artículos promocionales . En el caso de los inscritos en la prueba de 10 kilómetros, también se entregará chip de cronometraje.

Más de 200 mil pesos en premios y rifas

Uno de los principales atractivos del evento será la bolsa de premios y rifas, que superará los 200 mil pesos, una cifra poco común para competencias de este tipo en la ciudad.

La distancia de 10 kilómetros contará con premiación por categorías tanto en la rama femenil como varonil. Las divisiones serán Juvenil (14 a 19 años), Libre (20 a 29), Submáster (30 a 39), Máster (40 a 49), Veteranos (50 a 59) y Veteranos Plus (60 años y más).

En cada categoría se otorgarán 5 mil pesos al primer lugar, 3 mil pesos al segundo y 2 mil pesos al tercero , tanto en hombres como en mujeres.

Recorrido por algunas de las principales vialidades

De acuerdo con la ruta presentada por los organizadores, la prueba de 5 kilómetros recorrerá vialidades como Dolores del Río, Gómez Morín y Corredor Constitución, regresando posteriormente a la zona de Alamedas.

Mientras tanto, la distancia de 10 kilómetros ampliará su trayecto hacia sectores como Felipe Pescador, incorporando un recorrido más exigente para los corredores experimentados.

La expectativa de los organizadores es reunir a cientos de participantes en esta primera edición y convertir a “Celebremos la Vida” en una tradición dentro del calendario deportivo duranguense, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo la comunidad runner de la ciudad.