Carreteras federales: ¿cuáles son las nuevas multas y facultades de la Guardia Nacional en 2026?

Los automovilistas y transportistas que circulen por carreteras y puentes de jurisdicción federal en México deben tomar en cuenta las modificaciones que entraron en vigor durante 2026 al Reglamento de Tránsito, entre las que destacan nuevas precisiones sobre las facultades de la Guardia Nacional, la aplicación de infracciones y la manera en que se calculan las multas.

La reforma modificó decenas de artículos del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal y reforzó principalmente las atribuciones de la Guardia Nacional en materia de vigilancia, inspección y sanciones en las vías federales.

¿Cómo se calculan las multas en carreteras federales?

Uno de los puntos que deben tomar en consideración los conductores es que el Reglamento define ahora la llamada “cuota diaria” como la cantidad equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esto significa que las sanciones establecidas como determinado número de “veces la cuota diaria” deben calcularse tomando como referencia el valor vigente de la UMA y no el salario mínimo.

El monto depende de la infracción cometida. Por ejemplo, el Reglamento establece sanciones de 40 a 50 veces la cuota diaria para quienes incumplan dispositivos de control de tránsito o las indicaciones de integrantes de la Guardia Nacional en vías federales.

También existen infracciones de 20 a 30 cuotas por determinadas condiciones físico-mecánicas de los vehículos y de 10 a 20 cuotas en algunos casos relacionados con vehículos detenidos por fallas mecánicas o falta de combustible sin aplicar las medidas de seguridad correspondientes.

Por ello, no existe una sola cantidad aplicable a todas las infracciones, sino que cada conducta tiene establecido un rango específico dentro del Reglamento.

Guardia Nacional podrá imponer sanciones

Otro de los principales cambios consiste en precisar las atribuciones de la Guardia Nacional en las carreteras federales.

El Reglamento establece que los integrantes de esta corporación con facultades en materia de tránsito federal podrán sancionar a los usuarios de las vías federales que lo incumplan , además de dirigir el tránsito, realizar inspecciones y elaborar las boletas correspondientes.

También pueden solicitar al conductor la licencia de conducir, tarjeta de circulación y documentación relacionada con el servicio que preste, documentos que deberán ser verificados y posteriormente devueltos.

De esta manera, los cambios vigentes durante 2026 buscan actualizar la operación del tránsito en las carreteras federales y delimitar las funciones que corresponden tanto a la Guardia Nacional como a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.