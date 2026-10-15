'Carrie', la nueva serie de Prime Video divide opiniones al reinventar el clásico de Stephen King

La historia de Carrie White vuelve a la pantalla con una adaptación que busca cambiar las reglas de uno de los relatos más reconocidos del terror. La serie “Carrie”, creada por Mike Flanagan y estrenada por Prime Video, retoma la novela homónima de Stephen King para llevarla a un contexto contemporáneo, con ocho episodios que profundizan en el acoso escolar, la violencia, la presión social y los secretos que rodean a su protagonista.

La producción llega con un reto considerable, el de encontrar una identidad propia frente a la película de 1976, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Sissy Spacek, cuya secuencia del baile escolar se convirtió en una de las imágenes más recordadas del cine de terror. Con Summer H. Howell en el papel principal y Samantha Sloyan como Margaret White, la nueva versión apuesta por modificar la personalidad de sus protagonistas y expandir el universo sobrenatural de la historia, una decisión que ha generado opiniones encontradas entre los críticos.

UNA NUEVA “CARRIE”

La trama sigue a Carrie White, una adolescente que ha pasado gran parte de su vida aislada del mundo bajo la estricta vigilancia de sus padres. Después de la muerte de su padre, la joven comienza a enfrentarse a la vida escolar, donde descubre que la convivencia con otros adolescentes puede ser tan desconcertante como cruel.

Su situación empeora cuando es víctima de una humillación pública que se difunde en redes sociales. El acoso despierta y agrava sus poderes telequinéticos, una habilidad que le permite mover objetos y ejercer fuerza mediante la mente. Lo que comienza como una historia de marginación y violencia termina por convertirse en una espiral de consecuencias trágicas.

La adaptación conserva elementos esenciales de la novela, como el fanatismo religioso de Margaret, la primera menstruación de Carrie, las burlas de sus compañeras y el baile escolar que desencadena la tragedia. Sin embargo, el relato incorpora situaciones actuales, entre ellas el ciberacoso y los simulacros de ataques en las escuelas, para mostrar cómo la violencia puede normalizarse dentro de una comunidad.

DIFERENCIAS DE LA PELÍCULA DE CULTO

La adaptación de Brian De Palma, estrenada en 1976, estableció buena parte del imaginario visual asociado con “Carrie”. La interpretación de Sissy Spacek, la atmósfera de tensión y la célebre escena de la sangre de cerdo marcaron una época y consolidaron la película como un referente del género.

La historia también tuvo una adaptación televisiva en 2002 y una nueva versión cinematográfica en 2013, dirigida por Kimberly Peirce y protagonizada por Chloë Grace Moretz y Julianne Moore.

A diferencia de estas producciones, la serie de Flanagan aprovecha la duración del formato televisivo para extender la historia, explorar a los personajes secundarios y construir una trama que va más allá de la tragedia original.

Uno de los cambios más notorios está en la propia Carrie. En las versiones anteriores, la protagonista suele aparecer como una joven retraída, temerosa y profundamente traumatizada. Flanagan explicó en una entrevista con EscribiendoCine que buscaba una interpretación diferente, una adolescente más abierta, curiosa, amable y deseosa de integrarse con sus compañeros.

También cambia la representación de Margaret White. En lugar de mostrarla únicamente como una figura dominante que teme y rechaza a su hija, la serie presenta a una madre cuyo amor y deseo de protección están atravesados por el control y las creencias religiosas. Esta modificación introduce una relación familiar más compleja, aunque también se aleja de la caracterización que el público conoce.

EL UNIVERSO QUE SE EXPANDE

La transformación más ambiciosa aparece en la mitología de la historia. La serie incorpora a Emaline, una figura que acompaña a Carrie a lo largo de la temporada, y desarrolla la existencia de otras mujeres con capacidades psíquicas. De esta manera, los poderes de la protagonista dejan de ser un fenómeno aislado para formar parte de un universo más amplio.

Flanagan explicó que la novela ya sugería la existencia de una especie de hermandad histórica de mujeres dotadas de habilidades especiales. La serie aprovecha esa referencia para desarrollar un aspecto que las adaptaciones anteriores no habían explorado de la misma manera.

El resultado es una historia que no se limita a reconstruir los acontecimientos del libro, sino que modifica su desarrollo y su desenlace. Esta libertad creativa permite abrir nuevas posibilidades narrativas, aunque también supone un riesgo, al ampliar tanto el relato, la tragedia personal de Carrie puede perder parte del protagonismo que la convirtió en un personaje emblemático.

¿VALE LA PENA VERLA?

La nueva “Carrie” puede resultar atractiva para quienes disfrutan las reinterpretaciones de clásicos del terror y siguen el trabajo de Mike Flanagan. La serie ofrece una perspectiva contemporánea del acoso escolar, profundiza en las relaciones familiares y desarrolla un universo sobrenatural que no estaba presente de la misma forma en las adaptaciones anteriores.

Sin embargo, quienes esperan revivir la atmósfera inquietante de la película de Brian De Palma podrían encontrar una propuesta muy diferente. La expansión de la mitología, los cambios de personalidad y las nuevas líneas argumentales modifican el equilibrio entre el drama adolescente y el horror sobrenatural.

Y aunque la crítica de la serie está dividida, la recomendación es verla sin esperar una copia de la cinta original. Su principal atractivo está en la reinterpretación y en la posibilidad de descubrir otros matices de personajes conocidos, aunque sus decisiones creativas no convencen a todos los críticos. Para los seguidores más apegados a la novela o a la película de 1976, la experiencia puede ser más polémica que nostálgica.

Por ahora, “Carrie” funciona como una apuesta arriesgada que invita a discutir qué significa adaptar un clásico, conservar sus elementos esenciales o transformar su historia para hablar de los problemas del presente.