Cártel de Sinaloa y CJNG son prioridad de la DEA, afirma Terry Cole

Terry Cole, director general de la DEA, afirmó que los cárteles mexicanos, particularmente los de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), son la prioridad número uno de esa agencia antidrogas.

Un mensaje difundido en redes sociales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) indicó que "el pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”.