Casa de la Cultura celebra sus 47 años en el Teatro Victoria

Con un recorrido conmemorativo y un emotivo concierto de gala, la Casa de la Cultura celebró su 47 aniversario como uno de los espacios culturales más representativos y con mayor tradición en la capital.

La celebración inició con un recorrido artístico por las calles del Centro Histórico, en el que participaron alumnos, maestros y comunidad artística, para luego culminar en el Teatro Victoria con el concierto de gala “Rock en tu Idioma y Homenaje a Juan Gabriel y José José”.

El escenario estuvo integrado por Andrea Venegas, alumna del taller de canto de la Casa de la Cultura de Durango; el Coro “Cantares”, del taller de canto dirigido por la maestra Valeria Ortiz; alumnos destacados del taller de batería; la Rondalla de Exalumnos de la Casa de la Cultura; Juan Manuel Zamora, alumno del taller de canto del maestro Gustavo Galindo; y la Rondalla Juvenil del taller de guitarra del maestro Sergio Ortiz.

MÁS DE 40 AÑOS DE TRABAJO

A lo largo de sus 47 años de historia, la Casa de la Cultura de Durango se ha consolidado como un espacio dedicado a la formación, promoción y difusión de las artes, convirtiéndose en un semillero de talento en disciplinas como la pintura, la danza, la música, el canto y el teatro.

Generaciones de duranguenses han encontrado en sus aulas y escenarios un lugar para desarrollar su creatividad, fortalecer sus habilidades artísticas y acercarse a las diversas manifestaciones culturales.

Ubicada en un edificio histórico del siglo XIX, la Casa de la Cultura ha sido testigo de la evolución cultural de Durango. El inmueble, que en distintas etapas albergó la Casa de Moneda y posteriormente oficinas de Hacienda, fue destinado en 1979 a la creación de este importante recinto cultural, convirtiéndose desde entonces en un referente para la formación artística y la promoción cultural en la entidad.