Casa de la Cultura tendrá curso de verano; estas son las opciones

La Casa de la Cultura de Durango anunció su programa de Cursos de Verano 2026, que se llevará a cabo del 15 de julio al 21 de agosto.

La oferta contempla disciplinas enfocadas en las artes plásticas, la danza, la música, así como actividades lúdicas para niñas y niños , brindando espacios de aprendizaje y expresión cultural para distintos sectores de la población, con el propósito de fomentar el desarrollo artístico, creativo y recreativo durante el periodo vacacional.

Dentro del área de Artes Plásticas, las y los participantes podrán acceder a talleres de arte-terapia para personas con discapacidad, cerámica mediante modelado en barro, dibujo de ilustración, pintura y escultura, dibujo y pintura artística, manualidades, así como técnicas textiles como tejido tenango y punto en cruz.

La propuesta busca fortalecer habilidades creativas y acercar a los asistentes a diferentes manifestaciones del arte visual.

Desde Danza hasta idiomas

La oferta de danza incluye disciplinas como danza aérea, árabe, clásica, contemporánea y urbana (breaking), además de gimnasia rítmica, tai chi y un curso intensivo de arteterapia infantil.

En el área musical se impartirán clases de canto popular y clásico, guitarra popular y clásica, piano, batería y percusiones, así como acordeón . También se ofrecerá un curso de inglés con una metodología enfocada en el aprendizaje mediante el juego.

Como parte de las actividades especiales, la institución desarrollará el taller interactivo “Misión Galáctica”, dirigido a niñas y niños de entre 4 y 12 años.

Coordinado por la maestra Marcela Hernández Guerrero, este programa se realizará del 13 al 31 de julio, de lunes a viernes en horario de 9:30 a 13:00 horas.

El taller contempla actividades de actuación, baile, danza en telas, gimnasia rítmica, dibujo y pintura, modelado en barro y plastilina, cocina internacional, grabación de videos, paseos y otras dinámicas recreativas.

La Casa de la Cultura informó que el costo de inscripción para los cursos es de 800 pesos, sin incluir materiales. Con esta programación, el recinto cultural busca consolidarse como un espacio de formación artística y convivencia durante el verano, promoviendo el acceso a la cultura, el aprendizaje y la creatividad entre la comunidad duranguense.