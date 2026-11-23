Si vas a salir a carretera de madrugada y te das cuenta de que tu TAG tiene poco saldo, podrás hacer una parada en OXXO para recargarlo antes de llegar a la primera caseta. Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la cadena de tiendas anunciaron este lunes 23 de noviembre un acuerdo que incorpora al TAG IAVE a los servicios de recarga de OXXO.

La colaboración llega mientras CAPUFE prepara la transición hacia un esquema que reduzca el uso de billetes y monedas en sus plazas de cobro. Para los automovilistas que ya utilizan el dispositivo en la modalidad de prepago, el cambio más inmediato será contar con dos opciones adicionales para cargar saldo antes del viaje.

¿Dónde podrás recargar y comprar el TAG IAVE?

El servicio de recarga estará disponible las 24 horas en tiendas OXXO y en la aplicación Spin by OXXO, según el anuncio de ambas partes. La opción en tienda servirá para quienes prefieran hacer la recarga en caja, mientras que la aplicación permitirá cargar saldo desde el celular, antes de salir de casa o durante una parada en el camino.

El acuerdo también contempla la venta del TAG IAVE en tiendas OXXO de las principales ciudades del país. Así, quienes apenas van a comenzar a usar el telepeaje podrán adquirir el dispositivo en los establecimientos que lo tengan disponible.

El boletín no detalla el precio de venta, los montos de recarga ni si habrá una comisión por la operación. Tampoco incluye un listado de los establecimientos que venderán el dispositivo, por lo que queda por confirmarse en qué sucursales de Durango podrá comprarse.

¿Las casetas de CAPUFE dejarán de recibir efectivo?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó en julio que los mil 50 carriles de las 129 plazas de cobro operadas por CAPUFE ya contaban con equipo para telepeaje. La instalación forma parte del plan Cero Efectivo, con el que se busca reducir de manera gradual el uso de billetes y monedas y agilizar el paso de los vehículos.

Las recargas en OXXO se suman a ese proceso. El anuncio de este lunes no fija una fecha para dejar de aceptar efectivo en todas las casetas de CAPUFE. Para saber qué forma de pago usar durante el viaje, conviene revisar la señalización de los carriles al llegar a cada plaza de cobro.

¿Cómo funciona el TAG IAVE al cruzar una caseta?

El TAG IAVE se coloca en el parabrisas del vehículo. Al pasar por un carril habilitado para telepeaje, un lector detecta el dispositivo y registra el cruce. Si el usuario tiene contratado el esquema de prepago, la tarifa de la caseta se descuenta del saldo disponible. CAPUFE también contempla el pospago, en el que el importe se cobra a una tarjeta bancaria asociada.

El dispositivo puede utilizarse en la red de CAPUFE y en otros tramos donde el sistema de cobro sea compatible con IAVE. Si viajas con un TAG de prepago y vas a pasar por varias casetas, revisa cuánto cuesta el trayecto completo. Así podrás cargar en una sola operación el saldo necesario para la ida y, si vas a regresar por la misma ruta, también para la vuelta.