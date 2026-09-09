Cashback en supermercados: las condiciones que pueden cambiar el reembolso esperado

Ver anunciado un porcentaje de devolución suele provocar una conclusión rápida: si una compra cuesta mil pesos y el cashback es de 5%, regresarán 50 pesos.

La operación matemática es correcta, pero solo cuando la transacción cumple con la categoría, la vigencia, los límites y las demás reglas del programa.

No todas las compras realizadas dentro de un supermercado reciben necesariamente el mismo tratamiento. Tampoco cualquier establecimiento que venda alimentos aparece registrado bajo la categoría aplicable del programa.

Además, una recompensa puede quedar pendiente si existe atraso en el pago o perderse cuando el producto se cancela . Por eso, antes de incorporar el cashback al presupuesto, conviene revisar la letra pequeña y confirmar que la promoción continúa activa.

El porcentaje anunciado es apenas el punto de partida

Los términos y condiciones de la promoción describen un esquema de 5% de devolución en supermercados y 0.5% en compras generales realizadas con la tarjeta física o virtual. El documento también establece un reembolso mínimo de $10.00 MXN pesos y un máximo de $500.00 MXN pesos por cliente en cada periodo de facturación.

Esto significa que una operación aislada podría no generar una bonificación visible si el total acumulado durante el periodo no alcanza el mínimo previsto.

Por ejemplo, una compra general de mil pesos produciría, en principio, 5 pesos de cashback al aplicar la tasa de 0.5%. Si no existieran más consumos elegibles dentro de ese periodo, el monto quedaría por debajo del mínimo de $10.00 MXN pesos señalado en el documento.

En el otro extremo, gastar más no permite superar indefinidamente el beneficio. Una vez alcanzado el tope de $500.00 MXN pesos, los consumos adicionales del mismo periodo ya no aumentarían la devolución.

La categoría del comercio decide si aplica el 5%

El documento no determina el porcentaje únicamente por el nombre del establecimiento o por los productos colocados en el carrito. La clasificación depende del Código de Categoría de Comercio, conocido como MCC.

El 5% se limita a transacciones registradas bajo los códigos 5411 y 5499. El primero corresponde a supermercados y tiendas de autoservicio; el segundo incluye establecimientos especializados en alimentos, como panaderías, dulcerías, comercios gourmet o tiendas naturistas.

Esta regla explica por qué dos compras aparentemente similares podrían generar devoluciones diferentes.

Un establecimiento puede vender despensa y, sin embargo, estar registrado ante la red de pagos bajo otra actividad. También puede ocurrir que una tienda con varias líneas de negocio procese determinadas operaciones mediante una categoría distinta.

El cliente normalmente no elige el MCC. Esa clasificación es asignada al comercio y se transmite durante el procesamiento del pago.

Por ello, el simple hecho de comprar alimentos no garantiza automáticamente el porcentaje mayor.

No todas las operaciones reciben cashback

Las transferencias, los retiros de efectivo y los depósitos quedan fuera del programa.

También se excluyen varias operaciones financieras, pagos de deudas, criptomonedas y transacciones con instituciones monetarias.

El documento añade restricciones para servicios públicos y gubernamentales. Entre los ejemplos aparecen electricidad, agua, impuestos y multas. También quedan excluidas ciertas operaciones relacionadas con casas de empeño, corretaje, publicidad y juegos de azar.

Esto importa porque la expresión “compras generales” puede interpretarse como cualquier cargo realizado con la línea. En realidad, el 0.5% conserva una lista de excepciones.

Antes de calcular cuánto podría recuperarse durante el mes, conviene separar los consumos elegibles de aquellos que el programa excluye expresamente.

La devolución no necesariamente llega después de cada compra

El cashback no se entrega de forma inmediata al confirmar la operación. Las condiciones señalan que el periodo de facturación es individual y dura 14 días. La bonificación comenzaría a pagarse al día siguiente de finalizar ese lapso.

Por lo tanto, no debe confundirse el registro de una compra con el momento en que aparecerá la recompensa.

También es posible que una transacción tarde en quedar procesada definitivamente. Si una compra permanece pendiente, se cancela o es reembolsada, el cálculo puede cambiar.

Para efectos del presupuesto, el precio completo de la compra es la referencia. El cashback, cuando se acredita, constituye un beneficio posterior y no dinero disponible desde el momento de pagar.

Un atraso puede congelar la recompensa

Las condiciones establecen que, si el cliente presenta atraso en la fecha prevista para entregar el bono, la bonificación se congela temporalmente. La situación se revisa en periodos posteriores y el importe se libera cuando el cliente realiza el pago.

Este punto cambia la forma de valorar el programa.

Una persona podría acumular devoluciones por sus compras y, aun así, no recibirlas en la fecha esperada si mantiene una obligación vencida. El cashback no elimina la necesidad de cumplir con los pagos ni compensa automáticamente los costos derivados del retraso.

El documento también indica que cerrar la cuenta provoca la pérdida del derecho al bono pendiente.

La recompensa, por tanto, depende tanto del consumo elegible como de la situación de pago de la cuenta.

La misión de bienvenida no está disponible para todos

El material incluye un bono único de $100.00 MXN pesos relacionado con una misión para clientes nuevos. Para participar, la persona debe ser seleccionada y recibir la invitación directamente en la aplicación. Si la misión no aparece, el usuario no ha sido considerado elegible.

Además, las tareas deben completarse dentro de los 14 días posteriores a la firma del contrato.

Aquí aparece una diferencia interna que merece atención. En una parte del documento se señala como requisito realizar una compra con la tarjeta física o virtual. Más adelante, la sección dedicada a la misión indica que deben efectuarse tres compras, además de activar el producto y pagar un servicio desde la aplicación.

Como ambas instrucciones figuran en el mismo archivo, no conviene asumir cuál prevalece. El usuario debería revisar la misión mostrada en su aplicación o solicitar confirmación al canal oficial antes de considerar cumplido el reto.

La vigencia necesita confirmarse antes de comprar

El PDF indica que la promoción comenzó el 1 de septiembre de 2025 y que la empresa puede modificarla, prorrogarla o finalizarla mediante avisos en su aplicación y otros canales oficiales. También señala que las compras participantes se realizarían hasta el 1 de junio de 2026.

Esa fecha ya pasó. Por ello, el documento enlazado no basta para asegurar que el mismo esquema continúa disponible actualmente.

Aunque otras páginas de NOVACARD publicadas en marzo de 2026 todavía mencionaban el 5% en supermercados y el 0.5% en otras compras, esas referencias no sustituyen una actualización expresa de la vigencia promocional.

Por ello, conviene revisar la aplicación y los avisos oficiales antes de realizar una compra con la expectativa de recibir una devolución.

Una publicidad puede permanecer visible después de que cambien las fechas, los topes o las categorías. La confirmación debe hacerse con la versión más reciente de las reglas.

El cashback no debería modificar el presupuesto

Una devolución puede representar un beneficio cuando corresponde a un consumo que ya estaba planeado.

Si una familia acostumbra comprar la despensa en un establecimiento elegible y la compra ya estaba prevista, el porcentaje puede representar una devolución adicional. El resultado es distinto cuando se agregan productos innecesarios para aumentar la recompensa.

Gastar mil pesos adicionales para recuperar 50 no genera un ahorro de 50 pesos. Produce un desembolso neto de 950 que quizá no estaba previsto.

Elegir un comercio únicamente por el cashback, sin considerar precios, transporte y calidad, puede reducir el beneficio esperado. Un porcentaje atractivo puede perderse si el costo total de la compra es mayor que en otra tienda.

Una pregunta útil sería : ¿haría esta operación aunque no existiera devolución?

Leer las reglas también forma parte del beneficio

Las promociones de cashback pueden estar sujetas a condiciones. Los límites, categorías y fechas permiten establecer cómo se calculará la recompensa.

El problema surge cuando el usuario solo conserva el porcentaje grande del anuncio y omite el resto.

Antes de contar con un cashback, conviene confirmar cuatro aspectos: que la campaña siga vigente, que el comercio utilice una categoría elegible, que el importe alcance el mínimo y que los pagos del producto se encuentren al corriente.

También puede ser útil guardar una copia de los términos y condiciones aplicables en la fecha de la compra y revisar los movimientos al terminar el periodo. Si la devolución no coincide con lo esperado, ese registro facilitará cualquier consulta.

NOVACARD proporciona como contacto para dudas sobre la promoción el correo de atención a clientes indicado al final del documento.

Una recompensa puede representar un beneficio adicional, pero no debe considerarse un ingreso seguro. Su valor real aparece después de comprobar que la operación cumple las reglas, que el programa continúa vigente y que la compra habría tenido sentido incluso sin promoción.