Casi nula, derrama económica en Durango por programa de uniformes: Dutexa

Hace 15 años, cuando inició el programa de uniformes escolares subsidiados, se generaban aproximadamente mil 500 empleos en Durango, pero ahora serán si acaso 100, reveló el presidente de la Asociación de Textiles de Durango (Dutexa), Rodolfo Martínez Garvalena.

En tal sentido, el representante del sector consideró que este año será casi nula la derrama en Durango, a través de este programa con el cual anteriormente se reactivaba la economía.

“Definitivamente no. Mi compañero el expresidente de la Cámara me estuvo explicando lo que era un comparativo de cómo se inicia el proyecto de uniformes escolares, a qué costo se estaba pagando lo que es la confección, el bordado, pero ya no existe actualmente para talleres en Durango y pues ni hablar de los precios de maquila. Son menores a cuando se inició el proyecto de uniformes hace 15 años”, refirió.

Y es que, aunque explicó que sí hay subcontratación por parte de la empresa foránea que ganó el contrato, es mínimo el trabajo para los talleres locales y a costos inferiores.

“Sí hay contratación, pero incluso yo invitaría a ustedes los medios que pudieran hacer alguna dinámica para ir a conocer a esas empresas que están trabajando y se van a dar cuenta de que es un mínimo de talleres, es mínima la derrama que se está generando en el estado para esta actividad y me encantaría que pudiéramos tener un comparativo de cómo ha sido a través de los años”, explicó.

Dijo que anteriormente era un proyecto donde había voluntad de apoyar la economía local, a través de la confección de los uniformes en los talleres locales.

“En el inicio del proyecto me tocó a mí presidir ese proyecto, llegamos a tener mil 500 empleos, pero ahorita no percibo yo creo ni 20 de talleres trabajando”, indicó.

Es decir, aproximadamente 100 empleos, lo que equivale al 6.6 por ciento de lo que se generaba anteriormente. “Sí estamos hablando de mil 500 a 100. Es una baja muy preocupante”, lamentó.

Además, se refirió a los candados que evitan que las empresas locales participen en el proceso de licitación.

“Van dos intentos que nosotros tenemos como Asociación y no ha habido la oportunidad porque siempre hay algún recurso que impide que podamos tener la participación. Llegamos hasta tres cuartas partes del proceso de licitación y pues ya después ni siquiera nos es conveniente continuar con los procedimientos porque piden algunas cuestiones que son imposibles de cumplir”, declaró.