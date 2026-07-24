Caso Ayotzinapa: Retiran prisión preventiva justificada a Murillo Karam, ¿podrá salir de casa?

Un juez del Reclusorio Norte retiró la medida de prisión preventiva justificada al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien desde el 2024 se encuentra en prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa en su domicilio ubicado en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información compartida, la defensa de Murillo Karam argumentó que han pasado dos años en los que se justificaba la prisión preventiva y hasta ahora sigue sin sentencia por el retraso de su proceso, esto, debido a causas ajenas al imputado como lo son vacaciones, el cambio en el sistema de justicia, la elección judicial, entre otras circunstancias.

"Se llevó a cabo una audiencia que duró alrededor de 30 horas, inició la tarde del miércoles, culminó ayer, una audiencia en donde básicamente la defensa de Jesús Murillo Karam le plantea al juez federal con sede en el Reclusorio Norte que han cambiado las circunstancias por las cuales se determinó la prisión preventiva contra el exprocurador general de la República, es decir, han pasado más de dos años en donde por causas ajenas a él, que tiene que ver con vacaciones, el cambio en el sistema de justicia, la elección judicial, etcétera, mil cosas ajenas al imputado, que han retrasado el proceso", expresó en el programa "Por la Mañana", de Ciro Gómez Leyva. la periodista Miriam Moreno, quien platicó la defensa del exfuncionario.

¿Qué significa el retiro de la medida?

El retiro de la medida no significa que el exgobernador de Hidalgo pueda salir de su casa debido a que solo aplica para el proceso que enfrenta en el Reclusorio Norte. Cabe destacar que también tiene otra causa penal abierta en el Reclusorio Sur, donde también se encuentra bajo prisión preventiva justificada.

¿Qué otras medicas cautelares enfrenta?

Asimismo, Miriam Moreno comparte que de acuerdo a la defensa del imputado, Murillo Karam ahora que libró la prisión preventiva justificada tiene otras medidas cautelares como:

• Portación del localizador electrónico que ya tenía desde hace dos años

• Estará restringido en su casa y solo podrá salir por alguna emergencia médica

• No puede salir de la CDMX ni del país, así como tampoco puede pasearse por la ciudad

Cabe destacar que el también exdiputado, detenido en 2022 por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, enfrentó un deterioro en su salud dentro del Reclusorio Norte que lo llevó a pedir el cambio de arresto.