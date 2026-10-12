Caso Cerro de Mercado: acusan vulneración de derechos laborales, tras casi 3 años sin pagos

Trabajadores vinculados a Minera del Norte, S.A. de C.V., específicamente de la unidad Cerro del Mercado, acompañados jurídicamente por el abogado Daniel Esquivel, acusaron públicamente a jueces laborales federales en Durango de abandonar la justicia laboral y vulnerar sus derechos tras casi tres años en los que no se les han pagado sus salarios, indemnizaciones y créditos laborales.

Acusaron a los titulares del Primer y Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Durango ya que, de acuerdo con lo que denunció la representación legal, los juzgados han detenido la ejecución de sentencias mediante reservas, consultas y excusas procesales, e incluso han comenzado a declarar la imposibilidad de continuar ejecuciones individuales, dejando sin efectos embargos y cancelando gravámenes en diversos expedientes.

Los afectados enfatizaron que la ley otorga preferencia absoluta a los créditos laborales y exigen la ejecución, embargo, avalúo y remate de bienes para saldar los adeudos, criticando que el proceso de concurso mercantil se esté utilizando como pretexto para frenar los pagos que garantizan la subsistencia de sus familias.

Ante esta situación, demandaron que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a los juzgadores por la posible comisión de delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de suspensiones de amparo.

"EL RECLAMO ES SIMPLE"

Aseguraron que el reclamo es simple: si hay sentencia laboral, se debe ejecutar; si hay bienes, se deben embargar; si hay embargo, se debe rematar; y si se remata, se debe pagar. Pero, según los trabajadores, eso no está ocurriendo.

La representación legal también señaló la posible intervención indebida del Órgano de Administración Judicial, derivada de una reunión realizada el 14 de julio de 2026. De acuerdo con los denunciantes, habrían participado o sido convocados jueces laborales federales, jueces de Distrito y magistrados de los circuitos Vigésimo Quinto y Octavo, lo que consideran una posible intromisión administrativa frente a la independencia judicial en asuntos vinculados al concurso mercantil 77/2022.

La queja ya fue presentada ante el Tribunal de Disciplina Judicial del PJF y actualmente se encuentra en recurso de inconformidad, por lo que será revisada por el Pleno del TDJ, a quien pidieron actuar sin encubrimientos.