Caso Dafne: instituciones deben promover la disciplina sin abuso, afirma Adepac

La presidenta de la Asociación de Escuelas Particulares A.C. (Adepac), Martha Renilde, se refirió al caso de Dafne, que consternó a nivel nacional, y la discusión sobre los colegios militarizados. Consideró que es necesario diferenciar entre los valores que promueven estas instituciones y la manera en que son aplicados.

Indicó que valores como la disciplina, el trabajo colaborativo, la responsabilidad, el orden y la puntualidad son positivos y necesarios en la formación de niñas, niños y adolescentes, aunque aclaró que este modelo educativo no es adecuado para todos los estudiantes, ya que dichos principios también pueden desarrollarse en otros contextos escolares.

Subrayó que la diferencia no está en el modelo en sí, sino en la calidad de la formación, la preparación y certificación de directivos y docentes, así como en que las instituciones cuenten con todos los permisos y reconocimientos oficiales vigentes.

Afirmó que la educación debe ser integral y basada en el respeto, “no con abuso disfrazado”.

Reiteró que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, tienen la responsabilidad irrenunciable de garantizar la seguridad, la integridad física y emocional, así como el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Señaló que la disciplina es un valor importante en la formación, pero debe ejercerse siempre con un enfoque pedagógico, respetuoso y libre de cualquier forma de violencia.

Precisó que la asociación no está a favor o en contra de un modelo educativo en particular, sino de una educación que proteja la vida, la dignidad y los derechos de los estudiantes, por lo que cualquier institución debe cumplir la ley, ofrecer un ambiente seguro y garantizar que la disciplina nunca se traduzca en maltrato o violencia.

Respecto a los recientes acontecimientos relacionados con academias militarizadas, consideró que estos casos obligan a reflexionar sobre la importancia de que todas las escuelas operen dentro del marco legal y bajo una supervisión adecuada.

Recordó que, de acuerdo con declaraciones recientes de la Secretaría de Educación Pública, esta modalidad no cuenta con autorización como un modelo educativo específico y que las autoridades anunciaron revisiones a estos centros, por lo que llamó a revisar cuidadosamente cada caso.