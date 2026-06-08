Caso de gusano barrenador en Durango fue detectado en un perro: UGRD

En Durango se mantiene la vigilancia para reforzar las medidas preventivas ante el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en la entidad, el cual fue detectado en un perro en el municipio de Pueblo Nuevo.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, Rogelio Soto Ochoa, declaró este lunes 8 de junio, que el primer caso de gusano barrenador ya fue detectado y confirmado, el hecho se registró en la comunidad de Pie de la Cuesta, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo.

De acuerdo con sus declaraciones, la presencia de la larva fue detectada en un perro, información que coincide con el caso confirmado por las autoridades sanitarias.

El líder ganadero reconoció que la llegada de la plaga a Durango era algo que ya se esperaba, al igual que en otras regiones del país, debido al avance que ha registrado el gusano barrenador del ganado en distintas zonas del territorio nacional.

"Era inminente, no podíamos evitar que llegara y, desde mi punto de vista, va a llegar a todos los estados de la República. Hoy nos tocó a Durango y próximamente a otros estados", expresó.

Puntualizó que, mientras tanto, en el sector pecuario se mantiene la vigilancia para reforzar las medidas de prevención y control de esta plaga.