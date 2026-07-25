Caso de 'Toby' revive iniciativa para castigar el abandono de animales en Durango

El caso de “Toby”, el perro presuntamente abandonado en las instalaciones de la Feria de Durango, puso nuevamente sobre la mesa la necesidad de establecer sanciones específicas para quienes dejen en situación de riesgo a animales bajo su cuidado.

El diputado local Fernando Rocha Amaro señaló que su iniciativa para tipificar el abandono de animales como delito permanece en análisis dentro de las Comisiones del Congreso del Estado. Refirió que su propuesta plantea incorporar el artículo 275 Bis 9 al Código Penal estatal, con penas de seis meses a dos años de prisión y multas de 100 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La iniciativa también contempla sanciones mayores cuando el abandono ocurra en carreteras o sitios considerados de alto peligro, así como en los casos en que la conducta provoque la muerte del animal. Además, propone la posibilidad de inhabilitar temporalmente a los responsables para tener animales bajo su cuidado.

Rocha Amaro sostuvo que la atención de estos casos no debe recaer únicamente en rescatistas y asociaciones protectoras, por lo que consideró necesario que la legislación establezca consecuencias para quienes abandonen a los animales que tienen bajo su responsabilidad. El legislador afirmó que la propuesta busca fortalecer la protección de los animales y promover una mayor responsabilidad en su cuidado.