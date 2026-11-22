Lea usted detenidamente el mensaje sobre el INE emitido esta semana por la Presidencia de la República el cual tuvo como destinatario al Poder Legislativo y luego reflexionemos juntos sobre su pertinencia y desmenucemos sus párrafos: "La crisis generada por los testimonios y las evidencias de corrupción en las que aparecieron directamente involucrados (varios de) los más altos directivos del Instituto Nacional Electoral (y sus socios), ha tocado a ese organismo en el centro de su función y de su razón de ser: la credibilidad y la confianzaằ

Nada que objetar. El caso Taddei et al. cimbró al INE y zarandeó la credibilidad de una institución vital para la ciudadanía. ¿Quién puede conservar la confianza en un organismo enfangado en medio de presuntos affaires de tráfico de influencia y corrupción descarnada? "La situación se agrava ya que el proceso electoral del cual el INE es responsable (elecciones intermedias del 2027), ha comenzado. Por eso creemos (ya ve usted cómo desde el priismo a los políticos les ha dado por hablar en la primera persona del plural, anoto); por eso creemos que no hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México que rescatar, recuperar y reconstruir esa credibilidad, condición básica de legalidad y legitimidad de los comicios por venir".

Me parece muy pertinente el fondo de ese párrafo: es vital rescatar, recuperar y reconstruir dicha confianza entre las y los ciudadanos, pero no menos importante resulta que todas las fuerzas políticas del país -todas, sin excepción- se sientan tranquilas al mirar hacia el INE. Que se perciban a sí mismas muy seguras al ver operar al Instituto y su gente de carrera. Que el INE vuelva a ser orgullo nacional que en algunos momentos fue, como en el año 2000. No podemos perder de vista que el Instituto, que siempre -siempre- ha sido un codiciado botín políticos de todos los partidos, nunca se había visto envuelto en los escándalos de la cleptocracia política nacional que lleva 100 años gobernándonos con distintos ropajes (tricolores, azules, amarillos, guindas).

Sigamos:

"Hacemos un (respetuoso y) enérgico llamado al Poder Legislativo, responsable de la selección de la próxima presidenta del INE, para que asuma el proceso de su nombramiento cuanto antes y lo desarrolle con estricto apego a la letra y al espíritu de la Constitución. Que prevalezcan los criterios de conocimiento, capacidad, competencia y, sobre todo, confianza de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Muy de acuerdo. La clase política mexicana ha sido extremadamente egoísta a lo largo de las décadas. Salvo puntuales excepciones, la regla siempre ha consistido en imponer mayorías aplastantes para avasallar a las demás representaciones políticas. El propio Consejo General del IFE y luego del INE siempre fue objeto de cuotas partidistas: te apruebo estos candidatos, pero me apruebas estos aspirantes. Nunca se debieron imponer lealtades y simpatías políticas por encima de los méritos técnicos y las visiones de Estado. Tenemos la oportunidad -histórica- para que ésa deje de ser la idiosincrasia de nuestra institucionalidad electoral.

"El diálogo y el acuerdo son, en estas circunstancias, más importantes que nunca para recuperar la credibilidad de una institución tan seriamente vulnerada. (...) Por el bien del proceso electoral en marcha, deseamos que prevalezca la responsabilidad política, la estricta legalidad y la disposición a un nombramiento de una presidenta de consenso. Nada sería más sano para las elecciones, para el gobierno, para los partidos y para la confianza pública de toda la Nación. Atentamente. Claudia Sheinbaum"

Estupendo posicionamiento. Hay momentos en los cuales hay que dejar del lado las filias y las fobias políticas e ideológicas para adoptar actitudes de Estado, lo cual significa poner por encima de todo los intereses el de la República. Eso es lo que, en la Historia, hace diferentes a los grandes políticos de los politicastros.

¿Usted le ve algo inadecuado a ese mensaje?

Yo no.

Lo único malo, para que se apliquen las peticiones democráticas citadas, es que no fue un comunicado de Sheinbaum, sino de los expresidentes del IFE e INE José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, así como de algunas exconsejeras y exconsejeros, y por tanto creo que el oficialismo desechará el mensaje para proceder a mayoritear muy a su gusto; usted sabe, mayoritear es ese espantoso y arbitrario verbo político que la 4T prometió no ejercer como sus antecesores, pero que lo ha seguido usando porque, ya en el poder, todos son iguales.

Veo que, a las mujeres y hombres en Morena, como les sucedía a sus parientes del PRIAN, les provocan nauseas los consensos y unanimidades de Estado: ellos prefieren las aplanadoras políticas, así que no simulemos y mejor nombren al estadista Bartlett al frente del INE (o a alguien que actúe como Taddei y él juntos, ya da igual).

Lástima, otra oportunidad perdida para tener personajes políticos de altura en México, a menos que pase algo raro e inaudito la próxima semana.

Veremos.

BAJO FONDO

Al encabezar el Desfile Cívico Militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana ayer viernes en el Zócalo de Ciudad de México, la Presidenta declaró recio: "Y que se oiga fuerte y lejos: van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027". Ya sé que el fraseo iba dirigido a la oposición, pero siguiendo con la distopía de esta columna, ojalá que sí, le diría yo a Claudia Sheinbaum, de verdad ojalá que Morena y sus aliados fracasen en su intento de seguirle haciendo daño al INE y no impongan a alguien en el Instituto a través de la ostentación de su mayoría parlamentaria. Ojalá que prevalezca, aunque sea por un mes, una pírrica visión de Estado no sólo en la 4T, sino en toda la oposición.

(Ya sé, ando dramáticamente soñador, efectos de hechicerías de Ibsen).

AL FONDO

Paren el gorilismo contra Alessandra Rojo de la Vega Piccolo. Es de las peores herencias del porrismo priista. No deberían olvidar que fue aquí en CDMX donde empezó buena parte de la debacle del PRI en los años 80, justamente debido a sus excesos.

Además, no tienten ni invoquen la violencia política, que en este país suele tener funestas consecuencias.

Reitero: ya párenle todas y todos.

Correo electrónico: [email protected]

X: @jpbecerraacosta