Caso 'Profe' Ibáñez: Danielle Dithurbide desmiente rumores de cárcel y confirma que no hay fallo

Las versiones que aseguraban que Julio 'Profe' Ibáñez había sido sentenciado a cinco años de prisión en Sudáfrica quedaron desmentidas por periodistas que siguen el caso de primera mano. En las últimas horas, comunicadoras como Danielle Dithurbide reiteraron que no existe ninguna resolución judicial, que el reportero no está encarcelado y que continúa su proceso legal en libertad, bajo las restricciones impuestas desde marzo.

De acuerdo con los reportes difundidos este miércoles, la audiencia realizada durante la madrugada en Sudáfrica no produjo condena alguna. Por el contrario, los jueces determinaron que habrá una segunda comparecencia el próximo 2 de junio, donde se revisarán posibles sanciones administrativas o económicas, luego de que los cargos más graves, incluido el de terrorismo, fueran desechados semanas atrás.

El 'Profe' se encuentra bien

La desinformación se intensificó cuando circularon publicaciones que aseguraban que Ibáñez ya había recibido una sentencia firme. Sin embargo, Dithurbide aclaró que esas versiones carecen de sustento y que la audiencia originalmente prevista para este miércoles fue pospuesta, lo que confirma que no existe fallo judicial. También precisó que tanto Ibáñez como el camarógrafo Danny García viven en un departamento proporcionado por Televisa y deben presentarse periódicamente a firmar ante las autoridades.

El caso se originó el 18 de marzo, cuando ambos fueron detenidos por operar un dron en una zona catalogada como restringida. Tras cinco días en una cárcel local, obtuvieron libertad bajo fianza con apoyo de la empresa y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde entonces, el proceso ha avanzado entre aplazamientos y ajustes de cargos, pero sin que se haya dictado prisión preventiva ni sentencia.

Televisa ha respaldado a Ibañez todo el tiempo

Los reportes también desmintieron que Televisa haya abandonado a su personal. Según diversos reportes, el equipo legal de la empresa y los servicios consulares mexicanos han acompañado el proceso desde el inicio. Lo único oficial hasta ahora es que la situación jurídica se definirá en la audiencia del 2 de junio, mientras Ibáñez permanece en libertad condicionada.

En este contexto, medios y periodistas coincidieron en que la narrativa de "cinco años de cárcel" no proviene de documentos judiciales ni de fuentes verificadas. El estado real del caso es claro: no hay condena, no hay sentencia y no hay cárcel.