'Caso Rocha Moya evidenció lagunas en seguridad y procuración de justicia': CEM

El regreso y posterior solicitud de licencia como gobernador de Sinaloa de Rubén Rocha Moya es un asunto que cobró relevancia a nivel internacional y que dejó en evidencia que existen lagunas que se tienen que subsanar.

Sobre el tema, el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Mauricio Holguín, refirió que, pese a la investigación internacional en su contra, regresó al cargo, algo prácticamente sin precedentes en el país.

Asimismo, recordó que en el tema de seguridad, hay múltiples señalamientos en contra del gobernador con licencia.

“Realmente es difícil, es un aspecto que siempre hay que dejárselo como punto final a la autoridad, pero evidentemente, pues no le da una certeza a lo que se está haciendo en seguridad nacional, el hecho de que hasta cierto punto hay un señalamiento internacional”, refirió.

Asimismo, el hecho de que haya podido volver, para posteriormente pedir licencia, evidenció lagunas en términos legales, de seguridad y de procuración de justicia.

“Obviamente habla de que existen muchas lagunas todavía en el aspecto tanto de seguridad como de justicia en México, entonces obviamente sí hay que puntualizarlo y sería importante ver cómo se resuelve”, complementó.

Gobernadora interina

Como El Siglo de Durango informó, el martes 25 de agosto, durante sesión extraordinaria del Congreso de Sinaloa, y luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitara licencia por segunda ocasión apenas unas horas después de regresar al cargo, fue nombrada como gobernadora interina del estado Graciela Domínguez Nava.

Fue Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa de 2021 a 2024, y también ocupó los cargos de diputada federal y de diputada local en dos ocasiones.

Asumió como gobernadora interina en un momento en el que se enfrentan retos en materia de inseguridad en el estado que han impactado en lo económico y lo social.