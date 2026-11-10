Caso Taddei: reportan que Morena ordenó a sus diputados deslindarse y les reclamó el bajo alcance

El pasado 5 de noviembre los diputados federales de Morena recibieron en sus celulares un mensaje con los “ejes estratégicos narrativos”, dictados desde la vocería del partido guinda en San Lázaro, a cargo de Arturo Ávila, y del exrepresentante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, para cambiar la narrativa de la corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).

La instrucción derivó de diversas reuniones sostenidas entre los liderazgos del partido en San Lázaro y la dirigencia nacional de Morena.

Se pidió a los 254 congresistas de Morena volcarse en redes e insistir en que la entrega de contratos a modo inició con los gobiernos anteriores, a fin de minimizar el descontento social contra la actual administración. En los mensajes se solicitó publicar en Facebook, Instagram y X textos con cinco puntos destacados:

1. “Esto es una mafia electoral”.

2.“Lorenzo Córdova sabía y no hizo nada, no sólo sabía, de acuerdo con la información presentada, en sus nueve años como presidente del INE hubo contratos entre los OPLE por más de 2 mil millones de pesos favoreciendo a cinco empresas principales asociadas a Alfredo Hernández”.

3. “Luego de la reforma electoral de Peña Nieto (Pacto por México) Lorenzo Córdova recibe un superpoder del INE, que ahora tenían la facultad de aprobar la designación de los presidentes de los OPLE”.

4. “El vínculo entre Alfredo y Lorenzo es Juan Carlos Padilla Aguilar, él es operador de Somos en el Estado de México, el mismo partido del cual Lorenzo Córdova es asesor y Claudio X. González, y otros exconsejeros del INE y quienes trabajaron en el Cisen!!! Ni más ni menos que como secretario general y secretario particular en la época más oscura del PRI”.

5. “Taddei es miembro de la mafia electoral, ya que ella fue designada por Lorenzo Córdova en 2014, y participó en el otorgamiento de contratos a los OPLE”.

Captura de Pantalla

Arman ola de publicaciones masivas

Tras la recepción del mensaje, las y los congresistas guindas llenaron sus redes con textos en la línea que les fue dictada.

El coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Monreal, publicó: “La Presidenta @Claudiashein tiene razón, durante más de dos décadas una mafia electoral se enquistó en el @INEMexico. Por eso, el órgano electoral necesita un saneamiento total. Hoy, acompañándolos en la rendición de su segundo informe legislativo, les pedí a mis compañeras y compañeros de la bancada de Morena en el Estado de México mantenernos unidos y respaldar al gobierno de nuestra Jefa de Estado”.

Dolores Padierna ha realizado al menos tres publicaciones desde la recepción del mensaje a la fecha. Este domingo señaló en su cuenta de X: “Lorenzo Córdova sabía y no hizo nada, no sólo sabía, de acuerdo con la información presentada, en sus nueve años como presidente del #INE hubo contratos entre los #OPLE por más de dos mil millones de pesos favoreciendo a cinco empresas principales asociadas a Alfredo Hernández. #MorenaEsHonestidad”.

En otro post, escribió: “El vínculo entre Alfredo Hernández y Lorenzo Córdova es Juan Carlos Padilla Aguilar, el trabajo en el #CISEN, en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, Hernández Padilla, fue su secretario particular. Padilla Aguilar es operador de Somos en el Estado de México, el mismo partido en el que Lorenzo Córdova es asesor, y Claudio X. González y otros ex consejeros del #INE”.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna hizo lo propio en sus redes sociales: “Desde 2019 lo dije: Lorenzo tiene cooptado al INE. Conocía la existencia de este duopolio y, aun así, no hizo nada. El esquema de los OPLE es centralista y no daban un paso sin la supervisión y permiso de Lorenzo, por eso la mayoría contrató a estas empresas, con su autorización”.

En otra publicación, el legislador aseguró que “Lorenzo, Lorenzo… es la mafia electoral”.

“Lorenzo, Lorenzo… otros 316 millones de pesos que merecen una explicación. Contrataste un sistema de monitoreo que presentó deficiencias y terminó requiriendo MÁS recursos y personal. ¿También de esto te vas a hacer el desentendido? Es una de tantas irregularidades de tu gestión que siguen esperando respuesta”.

El diputado Pedro Zenteno Santaella publicó lo siguiente: “¡Córdova, no te hagas Lorenzo! Reconociste la concentración de proveedores electorales. ¿Qué hiciste para combatirla durante tu gestión? ¡No te laves las manos! Que se investigue todo”. Lo hizo unas horas después de que se les pidió comenzar con la estrategia.

Arturo Ávila publicó una imagen con la presunta red de contratos que, aseveró, se creó hace 25 años.

“Urgente. Esta es la mafia electoral de los Hernández Casillas a la que @lorenzocordovav le entregó casi 2 mil millones de pesos. Es, por mucho, el presidente del @INEMexico que más benefició a esta red de corrupción. Desde nuestro movimiento exigimos justicia porque #MorenaEsHonestidad”, apuntó.

Posteriormente, en otro post, mostró fotografías de los antecesores de Guadalupe Taddei; José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova.

“Los guardianes de la democracia” resultaron ser los guardianes, pero de la corrupción. Permitieron que durante décadas operara libremente una mafia electoral al interior del @INEMexico, que se llevó miles y miles de millones de pesos. Y no fue hasta la llegada de los gobiernos de la 4T que detuvimos de una vez por todas este saqueo”, destacó Ávila.

Desde el pasado 5 de noviembre (día en que se recibió el mandato) a la fecha, ya se contabilizan más de 400 publicaciones por parte de al menos 130 de los 254 congresistas de Morena, todas ellas alineadas a la instrucción de culpar a las administraciones anteriores de la corrupción al interior del órgano electoral.

Este lunes se hizo un corte de caja en el que se advirtió que ya suman más de 3.14 millones de vistas; sin embargo, se pretende llegar a 9 millones antes de que concluya la semana, motivo por el que se les exigió subir hasta tres publicaciones diarias.