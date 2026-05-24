Casos de dengue en Durango pueden proliferar por temporada de lluvias

Aunque la incidencia de casos positivos de dengue en este 2026 es mínima en Durango, preocupa que con la temporada de lluvias se puedan presentar nuevos contagios.

De acuerdo con el reporte de Salud Pública Municipal, el año pasado ya se registraban casos autóctonos en la ciudad, pues anteriormente solo se habían detectado casos importados.

Juan Esteban Aguilar Esquivel, director de Salud Pública, manifestó que es necesario tomar medidas preventivas desde el hogar y no bajar la guardia.

Recordó que aún puede haber huevecillos depositados desde el año pasado, los cuales permanecen a la espera de agua para iniciar su ciclo reproductivo.

Lo principal para evitar esta enfermedad transmitida por vector es realizar acciones preventivas, como eliminar depósitos de acumulación de agua que se convierten en potenciales criaderos de mosquitos.

Pidieron mantener limpieza en los espacios y retirar todos los objetos que ya no se utilizan, mediante acciones de descacharrización.

En el caso de cubetas o cisternas, recomendó que permanezcan tapadas, de preferencia con una cubierta adecuada, para evitar que los mosquitos transmisores de la enfermedad se reproduzcan.

Apuntó que tanto las autoridades como la población enfrentan este reto epidemiológico, sobre todo después de que en 2025 ya se registraran casos autóctonos. mark

Anteriormente solo se trataba de casos importados, es decir, personas que viajaban a otras entidades, adquirían el virus y manifestaban la enfermedad al regresar a Durango.