Casos de gusano barrenador en Texas, modifican el escenario sanitario y comercial: UGRD

Los tres casos de gusano barrenador del ganado reportados en algunos condados de Texas, Estados Unidos, y confirmados de manera oficial, señalan que deben llevar a replantear la reapertura de la frontera para la exportación de ganado proveniente de estados mexicanos que se mantienen libres de esta plaga.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa, precisó que los casos reportados modifican el escenario sanitario y comercial entre ambos países, por lo que se debe aprovechar esa coyuntura para plantear la reapertura de la frontera.

Señaló que el Gobierno Federal debe iniciar una nueva negociación para lograr el ingreso de ganado mexicano, particularmente el procedente de Sonora, Chihuahua y Durango, entidades que m antienen su estatus sanitario libre de gusano barrenador, tuberculosis y brucelosis.

Aseguró que es viable una reapertura gradual de los cruces ganaderos; sin embargo, de no existir disposición por parte de Estados Unidos, consideró que deberían aplicarse medidas recíprocas respecto al ingreso de ganado estadounidense, particularmente ganado lechero, equinos y otros animales.

Afectaciones económicas

Recordó las severas afectaciones económicas que ha sufrido el sector pecuario nacional a partir del cierre de la frontera, lo que ha provocado que más de 1.2 millones de cabezas de ganado permanezcan en el mercado interno.

A nivel nacional se ha generado una sobreoferta de ganado en pie y de carne, situación que afecta los precios para los productores y que se suma a la competencia con el ingreso de ganado procedente de Centroamérica.