Castigarán con hasta 8 años de cárcel el robo de agua; Conagua refuerza inspecciones

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que, tras las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, se endurecieron las sanciones contra quienes extraigan o aprovechen ilegalmente el recurso hídrico, estableciendo penas de hasta ocho años de prisión para quienes incurran en el robo de agua.

Roberto Delgado Gallegos, director local de la Conagua, dijo que como parte de estas modificaciones, la dependencia federal informó que en Durango se fortalecerá el Programa Nacional de Inspecciones, por lo que las brigadas intensificarán la vigilancia para detectar y sancionar prácticas que afecten el aprovechamiento legal del agua y la conservación de los recursos hídricos.

Agregó que entre las conductas que serán objeto de inspección y sanción se encuentra la extracción ilegal de agua subterránea mediante pozos clandestinos o por exceder los volúmenes autorizados en los títulos de concesión, casos en los que procederá la clausura inmediata.

También serán perseguidos, abundó el funcionario federal, el desvío o aprovechamiento no autorizado de aguas superficiales en ríos, arroyos y presas, así como las descargas de aguas residuales sin tratamiento a cuerpos de agua, las cuales podrán derivar en la suspensión de actividades para los responsables.

De igual forma, la extracción ilegal de materiales pétreos, como arena y grava de los cauces de los ríos, será sancionada por los daños ambientales y estructurales que ocasiona.

Delgado Gallegos comentó que los operativos de inspección serán permanentes y aleatorios, tanto en zonas urbanas como en áreas agrícolas e industriales del estado, y advirtió que no habrá tolerancia para quienes incumplan la legislación vigente.

La dependencia federal hizo un llamado a los usuarios que presenten irregularidades en sus títulos de concesión o en sus sistemas de descarga para que regularicen su situación antes de ser sujetos a una inspección.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima la existencia de pozos clandestinos, descargas contaminantes o cualquier actividad irregular que se detecte en cauces, ríos o cuerpos de agua de la entidad.