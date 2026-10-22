Catálogo digital: la vitrina que reemplazó al aparador en los negocios de Durango

Imagina que tienes una tienda de ropa cerca del centro de Durango y una clienta te escribe un domingo por la noche para preguntar si todavía tienes la blusa que subiste a tus historias.

Le contestas con una foto tomada a las carreras, le pides que espere a mañana para confirmar el precio y, cuando abres el local, ya compró en otro lado. La escena se repite en negocios de todos los giros. El aparador se mudó al celular, pero el negocio lo sigue atendiendo como si fuera la vitrina de la calle.

Los Censos Económicos 2024 del INEGI dan la medida del cambio. En Durango operaban 95 102 establecimientos y 95.1 % eran micronegocios de diez personas o menos. Entre 2018 y 2023, la proporción de unidades económicas de la entidad que vendían por internet pasó de 2.5 a 7.2 %. Siguen siendo pocas, pero casi se triplicaron en cinco años. La ENDUTIH 2024 registró que 35.8 % de las personas usuarias de internet en el país hizo compras en línea y que 90.4 % se conecta para acceder a redes sociales.

Pasar del aparador al catálogo digital tiene errores previsibles.

Error 1: confundir catálogo con álbum de fotos

Un catálogo digital es la lista ordenada de lo que vendes, con precio, descripción y disponibilidad, publicada donde el cliente ya pasa su tiempo. Subir fotos sueltas y esperar preguntas por mensaje es otra cosa. Funciona como un aparador sin etiquetas, donde el cliente ve el producto, no sabe cuánto cuesta, y la venta depende de quién conteste primero.

La corrección empieza por una regla sencilla. Cada producto publicado lleva precio visible y una descripción que responda lo que la gente pregunta siempre, como talla, material, medidas o tiempo de entrega. Un precio escondido detrás del "pregunta por inbox" filtra a los compradores decididos y deja solo a los que curiosean.

Error 2: publicar en Instagram para el algoritmo y no para el comprador

En Instagram el tropiezo habitual es producir contenido que luce bien y no dice cómo pedir. Fotos de producto sin contexto de uso, textos sin precio, historias que caducan sin que nadie las guarde. A un negocio que vende dentro de su propia ciudad le conviene que la persona que lo ve a tres colonias de distancia sepa qué hay, cuánto cuesta y cómo recogerlo, antes que acumular visualizaciones desde otros estados.

Separar el contenido de marca del contenido que cierra ventas es la parte que más cuesta a quien administra el negocio y las redes al mismo tiempo. Para ordenar ese trabajo hay una guía sobre contenido de Instagram para vender que plantea esa distinción con una rutina de publicación realista para equipos chicos.

Error 3: dejar WhatsApp como un chat de preguntas sueltas

Casi toda venta local termina en WhatsApp, y el error es dejarlo como una conversación infinita de "¿tienes en azul?", "¿cuánto cuesta?" y "¿me mandas foto?". La versión para negocios, WhatsApp Business, permite cargar un catálogo con fotos, precios y descripciones que el cliente consulta sin preguntar nada y desde el cual arma su pedido. Para un comercio de cinco personas equivale a tener a alguien atendiendo sin horario.

Armarlo toma una tarde y ahorra meses de mensajes repetidos. Hay un recorrido sobre catálogo en WhatsApp Business que ayuda a no saltarse los campos que después generan dudas, como las variantes de cada producto.

Error 4: esconder quién está detrás del negocio

Profeco recuerda que, en las ventas por internet, el vendedor debe especificar su domicilio físico, número telefónico, correo electrónico u otras formas de contacto, y debe informar el precio en moneda nacional junto con gastos de envío e impuestos. La Ley Federal de Protección al Consumidor lo establece en su artículo 76. Un perfil sin dirección ni teléfono genera desconfianza y, además, incumple la norma. En un catálogo digital, la ficha del negocio pesa tanto como la ficha de cada producto.

Hay un dato de la misma ENDUTIH que juega a favor del comercio con local. De las personas usuarias que no compraron por internet, 21.0 % dijo que prefiere hacerlo en persona. El catálogo digital puede funcionar como antesala de la visita, con horario, ubicación y la posibilidad de apartar desde el celular y recoger en el mostrador.

Error 5: publicar una vez y no volver a tocarlo

El catálogo que no se actualiza vende lo que ya no hay.

Un cliente que aparta un producto agotado y recibe un "ya se nos acabó" rara vez vuelve a pedir por ese canal. La solución es operativa, no tecnológica: una persona responsable, un repaso de existencias al cierre del día y la costumbre de marcar como agotado antes que borrar, porque el producto borrado también borra las consultas acumuladas. Quien atiende el mostrador suele saber mejor qué se vendió, así que conviene que pueda editar el catálogo sin pedir permiso cada vez.

Hacia dónde va el aparador

Lo que viene para los negocios de Durango es la fusión del catálogo con el cobro y la entrega en un mismo flujo, con el local físico convertido en punto de recogida y de prueba. El salto de 2.5 a 7.2 % marca la dirección, y la siguiente medición de los censos mostrará cuánto se consolidó. El aparador de la calle seguirá existiendo, pero el primer vistazo del cliente ya ocurre en una pantalla, y el negocio que tenga ahí sus precios, sus existencias y su dirección a la vista será el que reciba el pedido.