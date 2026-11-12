Catapultas políticas

La falta de liderazgos —sobretodo jóvenes— es uno de los principales problemas de la oposición. Los presidentes del PAN y el PRI, Jorge Romero y Alejandro Moreno, navegan entre la mediocridad y la sospecha. Los partidos tradicionales se encuentran en sus cotas más bajas. Antes de las elecciones presidenciales de 2018 controlaban la mayoría de los estados; hoy gobiernan seis. Chihuahua y Querétaro, bastiones panistas, estarán a prueba el año próximo, cuando se nombren nuevos gobernadores. Los virtuales candidatos de Morena en esas entidades son Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, y Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Las oposiciones tampoco cuentan con figuras sólidas para disputarle al partido de la 4T la presidencia en 2030.

El senador Ricardo Anaya, exlíder panista y candidato en 2018, buscará versu nombre en las boletas, como Andrés Manuel López Obrador, quien ganó en su tercer intento. Sin embargo, el pasado de Anaya no le favorece. En 2021 se exilió en Estados Unidos tras ser citado por la Fiscalía General de la República para comparecer por el caso Odebrecht. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, lo señaló entre los legisladores del PAN que recibieron sobornos para votar la reforma energética de Peña Nieto en 2014.

Anaya acusó al entonces presidente López Obrador de persecución política para afectar su futuro. «Una vez que estás en prisión pierdes tus derechos políticos y ya no podría ser candidato en 2024», declaró (El País, 23.08.21). Ese recurso lo utilizó el expresidente Vicente Fox para inhabilitar a AMLO y dejarlo fuera de la carrera presidencial de 2006.

El año previo, los diputados del PAN y el PRI habían desaforado a AMLO como jefe de Gobierno de Ciudad de México por un supuesto desacato a una orden judicial relacionada con el predio El Encino, donde se abrió un camino para comunicar a un hospital de Cuajimalpa.

López Obrador anunció que el proceso lo afrontaría en prisión, pero los diputados panistas Gabriela Cuevas y Jorge Lara pagaron una fianza por 2 mil pesos para evitar su captura e ingreso al Reclusorio Norte. Con ello, adujeron, desmontaban la estrategia de «victimización» del líder capitalino. La fianza quedó sin efecto por haberse realizado sin el consentimiento del acusado, quien calificó la maniobra de «tramposa y cobarde» para deslegitimar su movimiento. Frente a la presión social, cuyo clímax fue la Marcha del Silencio, realizada el 24 de abril, que reunió a más de un millón de personas en el Zócalo capitalino, la Procuraduría General de la República retiró los cargos.

La popularidad de López Obrador subió como espuma y se convirtiera en el líder opositor por antonomasia. AMLO fue candidato por primera vez en 2006, postulado por el PRD, y el más competitivo. De no haber viciado el expresamente Fox el proceso, al intervinier en favor de Felipe Calderón, y de haber actuado imparcialmente el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quizá López Obrador habría ganado las elecciones. Fox, Calderón y Anaya vuelven hoy a escena para impedir lo que mas de 20 años no han conseguido: detener el avance de la izquierda con las mismas estrategias fallidas. Los vientos que hoy soplan son guindas.