Catea FGR otro inmueble Durango capital; aseguran arma, cartuchos, equipo táctico y vehículo

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la colonia Los Agaves, en la ciudad de Durango, donde aseguró un arma de fuego, cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico, un vehículo y la propiedad, como parte de una investigación federal.

La diligencia se realizó luego de una denuncia recibida a través de la Ventanilla Única de Atención, en la que un elemento de la Guardia Nacional informó que en dicho domicilio presuntamente se desarrollaban actividades ilícitas. Con esa información, el Agente del Ministerio Público Federal obtuvo la autorización judicial para el cateo.

Durante la intervención fueron asegurados un arma de fuego, cuatro cargadores, 134 cartuchos de distintos calibres, dos chalecos tácticos, dos cascos, tres fundas para pistola, un pantalón camuflado y un vehículo, además del inmueble donde se llevó a cabo la diligencia.

El operativo fue encabezado por personal del Ministerio Público Federal, con apoyo de agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, mientras que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional brindaron seguridad perimetral.

La Fiscalía Especializada de Control Regional mantiene bajo resguardo los objetos asegurados, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente para el desarrollo de las diligencias.

La FGR informó que las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades que correspondan por la probable comisión del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.