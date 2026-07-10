Catean clínica estética en Durango por presunta negligencia médica; un hombre fue detenido

La Fiscalía General del Estado de Durango realizó este viernes un cateo en una clínica estética ubicada en la capital, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de negligencia médica. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información preliminar, las investigaciones se derivan de la denuncia presentada por familiares de una mujer de aproximadamente 60 años de edad , quien presuntamente fue sometida a un procedimiento estético en el establecimiento denominado Sbeltic.

Trascendió que, tras la intervención, la paciente presentó complicaciones de salud que pusieron en riesgo su vida , por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital General 450, donde permanece internada en estado crítico bajo atención médica especializada.

A raíz de estos hechos, los familiares acudieron ante la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la denuncia correspondiente, lo que dio origen a la carpeta de investigación y a la solicitud de una orden de cateo en el inmueble.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron diversos indicios relacionados con la investigación . De manera preliminar, también se informó sobre la detención del encargado de la clínica , quien quedó a disposición del Agente del Ministerio Público mientras se determina su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Durango no ha emitido, hasta el momento, un informe oficial con los resultados del cateo ni ha precisado los delitos que podrían imputarse. Será conforme avancen las investigaciones cuando se esclarezcan las circunstancias del caso y se deslinden las responsabilidades legales correspondientes.