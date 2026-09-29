Catean domicilio en Pánuco de Coronado y aseguran arma

Como parte de una investigación relacionada con un caso de lesiones, se efectuó un cateo en un domicilio de Pánuco de Coronado que permitió el aseguramiento de una pistola calibre .22 y dos cargadores.

La diligencia se realizó alrededor de las 18:00 horas de este lunes, con una orden solicitada por el Ministerio Público adscrito al municipio de Guadalupe Victoria, dentro de una causa penal iniciada por el delito de lesiones agravadas

El objetivo principal del cateo era localizar al presunto responsable, identificado únicamente como Rodrigo, quien permanece prófugo, o encontrar indicios que permitieran establecer su posible paradero. Previamente se habían realizado entrevistas, peritajes, declaraciones y labores de inteligencia y vigilancia.

Al llegar al inmueble, los agentes notificaron del cateo a una mujer que estaba en el inmueble, quien permitió el acceso.

Durante la inspección se localizó una pistola calibre .22 de color metálico con empuñadura negra, así como dos cargadores para arma corta, ambos desabastecidos.

Tras casi hora y media de investigación en el lugar, el inmueble quedó asegurado como parte de las actuaciones de la indagatoria.