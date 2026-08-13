Catean dos viviendas en Lerdo; buscaban a hombre acusado de violación y violencia familiar

Dos domicilios de la Zona Centro de Lerdo fueron cateados durante la noche del miércoles 12 de agosto, como parte de las investigaciones para ejecutar una orden de aprehensión contra un hombre identificado como Pedro, relacionado con una carpeta por lesiones, violencia familiar y violación.

La diligencia comenzó aproximadamente a las 22:30 horas en dos inmuebles ubicados sobre la calle Francisco Sarabia, entre Morelos y López Rayón, luego de que un Juez de Control autorizó el ingreso a las propiedades como parte de la investigación.

En uno de los domicilios fueron localizadas varias bolsas y recipientes con hierba seca con características de la marihuana, además de una bolsa con polvo blanco similar a la cocaína. También se encontraron cigarrillos electrónicos conocidos como “plumas de wax” y otros objetos relacionados con el posible consumo de dichas sustancias.

La revisión del segundo inmueble permitió encontrar otra bolsa con hierba verde con características de la marihuana, así como un objeto con apariencia de rifle calibre 6 milímetros, diversas identificaciones y documentación a nombre de Pedro, una memoria USB y un cuchillo tipo táctico de aproximadamente 30 centímetros.

En una habitación del segundo piso fueron encontrados otros tres objetos con características de armas largas: un rifle Mendoza calibre 4.5/.177, un Remington calibre .22 largo y un Winchester calibre .30. En el mismo lugar había un chaleco balístico de color negro y un casco con camuflaje militar.

En otra de las habitaciones se localizaron dos teléfonos celulares, una chamarra táctica y dos mochilas de este tipo, una verde y otra negra. Todos los objetos considerados de interés para la investigación fueron asegurados para ser sometidos a los análisis correspondientes y determinar su relación con el caso.

En el operativo participaron elementos investigadores con apoyo de personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. La diligencia forma parte de las acciones relacionadas con la orden de aprehensión contra Pedro; en la información disponible no se establece que haya sido detenido durante el cateo.