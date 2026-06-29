Catean inmueble en Durango por presunto almacenamiento de armas de uso exclusivo

Un inmueble fue asegurado por autoridades federales durante un cateo realizado en Praxedis Guerrero Nuevo, en el estado de Durango, como parte de una investigación por la probable comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la información oficial, las indagatorias comenzaron luego de una denuncia en la que se reportó la presencia de indicios relacionados con armamento dentro del predio, además de objetos bélicos localizados en el lugar.

Con base en los datos de prueba recabados, la Fiscalía Federal obtuvo de un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio la orden de cateo para intervenir el inmueble señalado.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de peritos de la Coordinación de Servicios Periciales, quienes realizaron el procesamiento del sitio.

Durante el operativo también se contó con vigilancia perimetral por parte de efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el propósito de garantizar la seguridad durante la intervención.

Al término de las actuaciones, el inmueble quedó asegurado y a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar las acciones legales correspondientes.