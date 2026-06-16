Militares decomisan explosivos en una vivienda en Durango

Elementos federales realizaron un cateo en un inmueble de Durango capital, donde aseguraron decenas de artefactos explosivos artesanales, además de material químico utilizado presuntamente para su fabricación, informó este martes el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

De acuerdo con el reporte oficial, en el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes intervinieron la propiedad como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Durante la diligencia fueron asegurados 26 artefactos explosivos artesanales, así como 25 piezas de material explosivo y 182 piezas utilizadas para la fabricación de explosivos. También se localizaron 20 kilos de fertilizante inorgánico, 100 gramos de pólvora, un kilo de azufre y cinco kilos de carbón.

Las autoridades federales detallaron además el aseguramiento de una bolsa con nitrato de potasio, diversas sustancias químicas y cuatro impresoras, objetos que quedaron a disposición de las instancias correspondientes para las investigaciones.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas derivado de este operativo, ni se precisó la ubicación exacta del inmueble intervenido en territorio duranguense.

El Gabinete de Seguridad indicó que estas acciones forman parte de los trabajos coordinados entre corporaciones federales para combatir la generación de violencia y la fabricación de artefactos explosivos utilizados por grupos delictivos.

En otros hechos registrados en el país, autoridades federales reportaron aseguramientos de armas, droga y explosivos en entidades como Baja California, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas, además de la localización de laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina en Puebla y Sinaloa.

Asimismo, en el Estado de México fue localizado e inhabilitado un túnel conectado a una toma clandestina de hidrocarburo, donde se aseguraron más de mil litros de combustible y dos vehículos, como parte de las acciones contra el robo de hidrocarburos.