Catean inmueble y aseguran tigres de bengala, ocelote y decenas de equinos en Durango

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un cateo en un inmueble ubicado en la localidad Aquiles Serdán, en el municipio de Durango, donde aseguraron animales exóticos, equinos y diversos vehículos.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por un integrante de la Guardia Nacional, quien reportó que durante recorridos de vigilancia en la periferia de dicha comunidad observó personas armadas y la presencia de fauna exótica.

Derivado de las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el agente del Ministerio Público Federal obtuvo una orden judicial para intervenir el inmueble señalado.

Durante el operativo, agentes de la Policía Federal Ministerial aseguraron tres tigres de bengala, un ocelote y un lince, además de 32 equinos entre caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro.

Asimismo, fueron asegurados cinco vehículos, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una traila, los cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.

Los ejemplares de fauna silvestre fueron puestos bajo resguardo del Instituto Municipal de Conservación de Vida Silvestre de Durango, mientras que los equinos quedaron a cargo de la Policía Montada. La FGR informó que las investigaciones continúan para determinar posibles responsabilidades relacionadas con los hechos.