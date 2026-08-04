Catean varios domicilios en Durango relacionados con presuntas actividades de narcomenudeo

Un operativo coordinado por elementos del Ejército Mexicano se desplegó este martes en distintos puntos de la ciudad de Durango, donde fueron ejecutadas diligencias de cateo en cinco viviendas que son objeto de investigaciones por presuntos delitos contra la salud, principalmente por la posible venta y distribución de droga.

Las acciones comenzaron alrededor del mediodía y se realizaron de manera simultánea , lo que provocó una importante movilización de personal militar y llamó la atención de vecinos de los sectores intervenidos.

Los cateos se llevaron a cabo en una vivienda ubicada sobre la avenida Mercurio, en el fraccionamiento Jardines de San Antonio; otra en la calle Laberinto de la Soledad, de la colonia Octavio Paz; además de un domicilio en la calle Los Viñedos, del fraccionamiento del mismo nombre.

También fueron intervenidas propiedades localizadas en la calle Irene Cisneros, de la colonia Azteca , y en la calle Congreso de Apatzingán, en la colonia Juan Lira , donde las autoridades realizaron las diligencias correspondientes como parte de las investigaciones en curso.

De forma preliminar se informó que los inmuebles estarían relacionados con actividades de narcomenudeo; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había confirmado de manera oficial el aseguramiento de droga, armas u otros indicios, ni la detención de personas durante los operativos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales den a conocer el resultado de las intervenciones, una vez concluidas las diligencias ministeriales y se integren los datos obtenidos durante los cateos efectuados en la capital duranguense.