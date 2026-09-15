Catean vivienda en Durango capital y aseguran marihuana, pastillas y posible cristal

Una vivienda del fraccionamiento Vivah Reforma I, en la ciudad de Durango, fue cateada por autoridades federales, donde se aseguraron diversas sustancias y 435 pastillas de clonazepam y alprazolam, además de presunta marihuana y material con características de droga cristalina.

La diligencia fue realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que recibiera una denuncia telefónica en la que se alertaba sobre la posible venta de narcóticos en un inmueble de dicho fraccionamiento.

A partir de la denuncia, el Ministerio Público de la Federación inició una investigación por la probable comisión de delitos contra la salud y solicitó ante la autoridad judicial una orden de cateo, misma que posteriormente fue ejecutada.

Durante la inspección, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos localizaron un envoltorio con vegetal verde y seco, con características de marihuana, el cual fue asegurado como parte de los indicios.

También encontraron 24 blísteres de clonazepam, que contenían un total de 360 pastillas blancas, además de cinco blísteres de alprazolam, con 75 pastillas del mismo color.

En el inmueble también fueron localizados dos envoltorios que contenían una sustancia sólida y cristalina, por lo que fueron asegurados para los análisis correspondientes y determinar su naturaleza.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional brindaron seguridad durante el operativo. Los indicios quedaron a disposición de la FGR, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades.