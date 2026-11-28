Un predio rural en el que presuntamente se realizaban actividades de extracción y procesamiento de material pétreo fue asegurado por elementos de las corporaciones federales, tras la ejecución de una orden de cateo en territorio duranguense.

La intervención derivó de una denuncia anónima recibida por la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se alertó sobre actividades de extracción de piedra y tierra en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la carretera federal Durango-Torreón, a la altura de la localidad Santa Cruz del Río.

De acuerdo con la denuncia, en dicho lugar se observó maquinaria en funcionamiento, motivo por el cual el Ministerio Público Federal inició una investigación por la probable comisión de delitos contra el ambiente.

Las investigaciones se desarrollaron con fundamento en el artículo 418, fracciones I y III, del Código Penal Federal, relacionado con la destrucción de vegetación forestal y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con las autorizaciones correspondientes.

Una vez obtenida la orden de cateo, elementos de la Policía Federal Ministerial ingresaron al predio, mientras que personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional se encargó de brindar seguridad en el perímetro.

Durante la inspección, las autoridades encontraron un corte en el cerro, con evidente desgaste de la masa rocosa, así como modificaciones en el terreno que permitían la circulación y operación de maquinaria pesada para las actividades de extracción.

En el inmueble fueron aseguradas dos máquinas, una pala cargadora y una excavadora, además de una criba metálica, un rotomartillo hidráulico y acumulaciones de material pétreo en distintas etapas de procesamiento, entre ellas grava.

Tanto el predio como la maquinaria y los materiales quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Durango, instancia que continúa con las investigaciones para determinar posibles responsabilidades penales.