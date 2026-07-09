Cateo de fuerzas federales deja 7 vehículos, un arma y equipo táctico asegurados en Nuevo Ideal

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un inmueble del municipio de Nuevo Ideal, donde aseguró un arma de fuego, cartuchos, cargadores, equipo táctico y siete vehículos, como parte de una investigación por la probable comisión del delito de posesión de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la dependencia federal, la diligencia fue autorizada por un juez tras una denuncia recibida en la Ventanilla Única de Atención, presentada por un elemento de la Guardia Nacional, quien reportó que en un domicilio del municipio presuntamente se realizaban actividades ilícitas. Con base en las investigaciones ministeriales, agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron el cateo.

Durante la inspección fueron asegurados un arma de fuego, 58 cartuchos útiles, tres cargadores, tres chalecos tácticos, un casco, un par de botas tácticas y siete vehículos . El operativo contó con apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, que mantuvieron la seguridad perimetral mientras se desarrollaba la diligencia.

Los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Durango, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y deslindar las responsabilidades que correspondan.