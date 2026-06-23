FGR: cateo en hacienda de Durango deja armas, cientos de cartuchos y equipo táctico asegurados

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró armas de fuego, cientos de cartuchos, cargadores, equipo táctico y varios vehículos durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Durango, como parte de una investigación derivada de una denuncia ciudadana.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia federal, el operativo se originó luego de que, a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se recibiera una llamada anónima en la que se reportaba un lugar tipo hacienda en General Felipe Ángeles.

El denunciante señaló que en el sitio era constante la entrada y salida de camionetas blindadas, con vidrios polarizados y sin placas de circulación, situación que despertó sospechas y motivó el inicio de las investigaciones por parte de la autoridad federal.

Tras reunir los datos de prueba correspondientes, la Fiscalía Federal obtuvo de un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio la orden de cateo para intervenir el inmueble señalado.

La diligencia fue encabezada por un Agente del Ministerio Público Federal, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales.

Durante la inspección fueron aseguradas dos armas de fuego, 183 cartuchos de diversos calibres y 19 cargadores, de los cuales nueve se encontraban abastecidos y diez desabastecidos.

Además, las autoridades localizaron diez cintas de eslabones metálicos, un portacargador, tres cascos tácticos tipo militar y dos chalecos tácticos con placas balísticas, equipo considerado de uso especializado.