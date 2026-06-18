Justicia

OPERATIVO DURANGO

Cateos en Durango dejan aseguramiento de más de 680 productos presuntamente derivados de cannabis

Los productos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público.

Cateos en Durango dejan aseguramiento de más de 680 productos presuntamente derivados de cannabis

Cateos en Durango dejan aseguramiento de más de 680 productos presuntamente derivados de cannabis

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional derivó en el aseguramiento de cientos de productos presuntamente relacionados con delitos contra la salud, tras la ejecución de órdenes de cateo en distintos puntos de la ciudad de Durango.

Las diligencias se realizaron en inmuebles ubicados en el fraccionamiento Real del Mezquital, la colonia Guillermina y en un negocio identificado como “4.20 Durango Terraza”. Según informó la Fiscalía estatal, en estas acciones fueron asegurados al menos 687 objetos, entre ellos gomitas, chocolates, galletas, brownies, vapeadores, cigarros, puros, extractos líquidos y otros artículos que presuntamente contienen derivados de cannabis o CBD.

En el domicilio del fraccionamiento Real del Mezquital fueron localizados 548 productos, principalmente dulces, chocolates y alimentos procesados. En la colonia Guillermina se aseguraron otros 130 objetos, entre ellos pastelillos, galletas, contenedores con líquidos y utensilios de consumo, mientras que en el establecimiento comercial se decomisaron cigarros, puros, sobres para consumo y extractos de cáñamo.

Además de los productos, las autoridades aseguraron accesorios para procesamiento y consumo, por lo que tanto los inmuebles como los objetos quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para el desarrollo de peritajes y la integración de las carpetas de investigación. Mientras que en otro de los cateos, realizado en un domicilio del fraccionamiento Lomas del Parque, no se encontraron indicios de actividad ilícita.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: productos operativos Durango cannabis aseguramiento fraccionamiento, presuntamente, consumo,, Real

               

                
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