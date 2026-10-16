Cateos en Mazatlán y Culiacán dejan un detenido; aseguran ocho vehículos, droga y un arma

Un hombre detenido, ocho vehículos asegurados y el hallazgo de un arma larga, cartuchos y presunta droga fue el saldo de cateos realizados por autoridades federales en inmuebles de Mazatlán y Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, las diligencias incluyeron un domicilio en una zona residencial de Mazatlán y dos inmuebles en el poblado El Carrizal.

Detienen a un hombre en residencial de Mazatlán

Uno de los cateos se efectuó en el fraccionamiento Residencial Mangle Marina y Golf, en Mazatlán, donde fue detenido un hombre cuya identidad no se dio a conocer.

En ese inmueble, las autoridades aseguraron ocho vehículos, dinero en moneda nacional y divisas extranjeras, además de una bolsa con aproximadamente 300 gramos de hierba con características de la marihuana.

También fueron localizados seis teléfonos celulares y diversos dispositivos de almacenamiento digital. El comunicado no precisa el monto del dinero ni las características de los vehículos.

Localizan arma y presunta metanfetamina

En otro despliegue, las autoridades inspeccionaron dos inmuebles en el poblado El Carrizal. Ahí aseguraron un arma larga, una bolsa con cartuchos y dos cajas con municiones de distintos calibres.

Durante estas diligencias también encontraron tres bolsas con una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, tres teléfonos celulares, documentación personal y dispositivos de almacenamiento de datos.

Las autoridades no detallaron el peso de esta sustancia ni el número de cartuchos asegurados.

En los operativos participó personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, mientras elementos de la Marina brindaron seguridad perimetral y apoyo táctico.

El detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica. No se informó sobre una posible vinculación con algún grupo delictivo.