Católicos acudieron a la Plaza de Armas como parte de la jornada '40 días por la vida'

Como cada año, miembros de la comunidad católica realizan la campaña global “40 días por la vida”, a través de vigilias, momentos de oración, ayuno y concientización comunitaria.

Como parte de estas acciones, integrantes de la Pastoral de la Vida de la Arquidiócesis de Durango y miembros de diversos movimientos provida locales se congregaron en el Centro Histórico de la ciudad de Durango, en la Plaza de Armas, frente a la Catedral Basílica Menor, con el objetivo de promover el respeto a la vida desde la concepción.

Con sillas instaladas en la explanada de la Plaza de Armas y un altar decorado con arreglos florales e imágenes religiosas, un grupo de católicos de distintas edades se sumó a las jornadas diarias de oración.

Estas acciones también se llevarán a cabo en otros espacios como diversas plazas y hospitales públicos, donde los asistentes rezan el santo rosario, entonan cantos y realizan horas de oración.