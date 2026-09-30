Durango

ARQUIDIÓCESIS DE DURANGO

Católicos acudieron a la Plaza de Armas como parte de la jornada '40 días por la vida'

Se reúnieron con el objetivo de promover el respeto a la vida desde la concepción.

Católicos acudieron a la Plaza de Armas como parte de la jornada '40 días por la vida'

Católicos acudieron a la Plaza de Armas como parte de la jornada '40 días por la vida'

CLAUDIA BARRIENTOS
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Como cada año, miembros de la comunidad católica realizan la campaña global “40 días por la vida”, a través de vigilias, momentos de oración, ayuno y concientización comunitaria.

Como parte de estas acciones, integrantes de la Pastoral de la Vida de la Arquidiócesis de Durango y miembros de diversos movimientos provida locales se congregaron en el Centro Histórico de la ciudad de Durango, en la Plaza de Armas, frente a la Catedral Basílica Menor, con el objetivo de promover el respeto a la vida desde la concepción.

Con sillas instaladas en la explanada de la Plaza de Armas y un altar decorado con arreglos florales e imágenes religiosas, un grupo de católicos de distintas edades se sumó a las jornadas diarias de oración.

Estas acciones también se llevarán a cabo en otros espacios como diversas plazas y hospitales públicos, donde los asistentes rezan el santo rosario, entonan cantos y realizan horas de oración.


Estas actividades se prolongan durante más de un mes y la iniciativa se extiende a feligreses de distintas parroquias de la capital, quienes se organizan por turnos para ir a los puntos de reunión.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: CATÓLICOS CATEDRAL ARQUIDIÓCESIS DE DURANGO Plaza, Como, realizan, oración.
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