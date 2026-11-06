Católicos duranguenses acudieron al cerro del Cubilete

La Arquidiócesis de Durango conmemoró su 60 aniversario de presencia y participación en las Vigilias de Obediencia, reuniendo a una delegación de aproximadamente 800 adoradores duranguenses en el Santuario Votivo Nacional del Rey del Universo, ubicado en Guanajuato.

La jornada congregó a fieles de diversas parroquias y secciones de la Adoración Nocturna de la Arquidiócesis, quienes emprendieron el viaje hasta el emblemático cerro del Cubilete para postrarse ante la presencia de Jesús Sacramentado y renovar sus compromisos de oración, obediencia y servicio.

Durante la liturgia eucarística, los integrantes de las distintas secciones acompañaron las celebraciones con sus insignias. La eucaristía contó con la presencia de autoridades eclesiásticas y la participación de familias, jóvenes y adultos mayores.

Este encuentro representó para los asistentes un signo renovador de fe para la comunidad católica duranguense, reafirmando seis décadas continuas de vigilias nocturnas, oración ininterrumpida y comunión eucarística.