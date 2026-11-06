Durango

IGLESIA CATÓLICA

Católicos duranguenses acudieron al cerro del Cubilete

Le eucaristía contó con la presencia de autoridades eclesiásticas y participación de familias, jóvenes y adultos mayores.

Católicos duranguenses acudieron al cerro del Cubilete

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La Arquidiócesis de Durango conmemoró su 60 aniversario de presencia y participación en las Vigilias de Obediencia, reuniendo a una delegación de aproximadamente 800 adoradores duranguenses en el Santuario Votivo Nacional del Rey del Universo, ubicado en Guanajuato.

La jornada congregó a fieles de diversas parroquias y secciones de la Adoración Nocturna de la Arquidiócesis, quienes emprendieron el viaje hasta el emblemático cerro del Cubilete para postrarse ante la presencia de Jesús Sacramentado y renovar sus compromisos de oración, obediencia y servicio.

Durante la liturgia eucarística, los integrantes de las distintas secciones acompañaron las celebraciones con sus insignias. La eucaristía contó con la presencia de autoridades eclesiásticas y la participación de familias, jóvenes y adultos mayores.

Este encuentro representó para los asistentes un signo renovador de fe para la comunidad católica duranguense, reafirmando seis décadas continuas de vigilias nocturnas, oración ininterrumpida y comunión eucarística.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Iglesia Católica católicos Durango presencia, secciones, duranguenses, cerro

               

                
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