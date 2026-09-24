Causa alarma tinte rojizo en acequia de La Constancia por derrame accidental

Un derrame accidental de pintura a base de agua en el cauce de la acequia local provocó alarma e incertidumbre entre los pobladores de La Constancia en Nombre de Dios, luego de que el recurso hídrico tomara una tonalidad rojiza durante la jornada de este día.

El reporte fue atendido por la Junta Municipal tras las denuncias vertidas por vecinos que notificaron la anomalía en el flujo del agua.

De acuerdo con lo manifestado por José Ramón Manqueros Cisneros, presidente de la Junta Municipal de La Constancia, el incidente se originó de manera fortuita y se procedió a dar aviso a las instancias correspondientes para evaluar la contingencia y verificar que no representara un riesgo mayor para la población.

Manqueros Cisneros dio a conocer que la alteración en el color del agua respondió únicamente a la dilución del material pictórico a base de agua.

El edil local enfatizó que se actuó de manera inmediata para contener el seguimiento del hecho, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y evitar la propagación de rumores que pudieran generar alarmas infundadas en la localidad.