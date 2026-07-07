Cayó la ‘Reina del carbón’

No era ningún secreto que en Coahuila los hermanos Flores, Antonio y Tania, estaban haciendo negocio con el carbón y el gas. Y que a base de billetazos se habían abierto paso en la política del estado. Varias veces lo comenté en estas Historias de Reportero.

Desde mayo de 2022 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/la-reina-del-carbon/ le relaté el camino seguido por Tania Flores para ser alcaldesa del municipio de Múzquiz por Morena. Cómo primero, junto con su hermano Tony, compraron el partido local Unidad Democrática de Coahuila. No les funcionó y se fueron al PAN. Se aliaron con Guillermo Anaya, quien perdió la gubernatura contra el priista Miguel Riquelme en 2017. En la ola morenista de López Obrador en 2018 encontraron el acomodo que llevaban años buscando. Con el dinero de millonarios contratos de Tony con la CFE, y con el modus operandi de Morena, los Flores financiaron campañas de ese partido y lograron un espacio para Tania. Primero fue diputada local plurinominal y de ahí brincó a la alcaldía de Múzquiz en 2022.

Tony era encargado de lo empresarial. Tania de la parte política. Entre los dos cerraron la pinza del negocio. Para las elecciones de gobernador de 2023, Tania fue incluso precandidata de Morena a la gubernatura. Al final los candidatos fueron otros. Y como no hubo alianza de Morena con el PT, los Flores jugaron del lado de Ricardo García Berdeja, candidato a gobernador del PT (por cierto el único que salió a defender a Tania después de que se supo de su detención). Perdieron la gubernatura, pero les alcanzó para que Tony lograra ser diputado local de ese partido.

En otra entrega https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mo-la/flores-para-morena/ le di detalle del escándalo que protagonizó el diputado Flores pues hasta la mañanera llegó una foto de él conduciendo un Lamborghini por las calles de Múzquiz. La presidenta Sheinbaum condenó el hecho de que un funcionario hiciera negocio con el gobierno, pero ahí quedó, como siempre en puro bla bla bla.

Por su parte Tania ya había tenido problemas legales. En diciembre de 2025 había sido vinculada a proceso por ejercicio abusivo de funciones en su paso por la alcaldía de Múzquiz y estaba siendo investigada. Apenas hace un mes ambos hermanos protagonizaron otro escándalo. Fueron detenidos en una persecución policial porque iban a exceso de velocidad en un coche blindado. Hasta insultos a los policías hubo.

Este fin de semana Tania Flores fue detenida por peculado y abuso de funciones. El escándalo podría crecer y podrían caer más involucrados en esta red de corrupción política. El caso también debe de prender las alertas en todo Morena, porque esta forma de hacerse de candidaturas y posiciones políticas es algo muy común en el partido oficial. Y hoy, que ya adelantaron su proceso interno de cara a las elecciones del 2027, se espera que el fuego amigo esté a la orden del día. No sería raro que los propios morenistas se despedacen entre ellos. Desde la cúpula de Morena ya dijeron que no permitirían candidaturas cuya honestidad esté en duda, pero ya sabemos como se las gastan.