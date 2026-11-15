CCE espera que el Buen Fin 2026 cierre como detonante económico en Durango

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez, se sumó al llamado de que en las compras durante este Buen Fin, se privilegie a las empresas locales, ya que se busca recuperar ventas en el sector para poder enfrentar compromisos de fin de año.

“Dinamizar la economía que tanto requiere Durango. Yo creo que va a ser la oportunidad también para que las empresas duranguenses puedan aprovechar y gastar bien su aguinaldo, el que puedan tener ofertas, buenas promociones para productos y servicios; pero sobre todo motivar mucho el consumo local. Que se consuma (en) las empresas locales, yo creo que es el principal llamado”, indicó.

Cuestionado sobre el panorama actual que enfrenta el sector, reconoció que los últimos meses han sido difíciles para los negocios , por lo que confió en que esta campaña de descuentos funcione como un detonante en las ventas.

“Ojalá que este Buen Fin sea el detonante para que podamos tener un buen cierre y que podamos cumplir con todos los compromisos que tenemos”, indicó. El Buen Fin continuará hasta el 17 de noviembre, según la programación.