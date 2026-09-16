CCH-UJED mantiene viva una tradición con su Festival Académico, Cívico, Cultural y Deportivo

Con actividades académicas, culturales, cívicas y deportivas, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH-UJED) puso en marcha la novena edición de su Festival Académico, Cívico, Cultural y Deportivo.

La celebración, que está próxima a cumplir una década, reúne a estudiantes del Colegio en distintas actividades que buscan complementar su formación académica mediante la convivencia, la cultura y el deporte.

Sara Beatriz Gamero López, directora del CCH-UJED, señaló que el festival se ha consolidado como un espacio de encuentro para que los estudiantes desarrollen sus capacidades y talentos fuera del aula , además de fortalecer su sentido de pertenencia a la institución.

En esta edición también se realizó un homenaje a Enrique Rodríguez Natividad, maestro e impulsor del festival, cuyo nombre lleva esta celebración desde su creación.

En representación del docente participó su hija, Carolina Rodríguez Fuentes, quien recordó los orígenes de la actividad y destacó la importancia que ha adquirido dentro de la comunidad estudiantil del CCH-UJED.

Señaló que, a lo largo de sus ediciones, el festival ha permitido a los jóvenes participar en actividades en las que ponen en práctica la creatividad, el conocimiento, la disciplina y el trabajo en equipo, además de generar espacios de convivencia.

También fueron presentadas las candidatas a reina del Colegio: Allison Sofía Irigoyen, Casandra Burciaga, Lluvia Herrera, Rachel Díaz y Valeria Aguirre, quienes recibieron el respaldo de sus compañeros.

Con esta novena edición, el CCH-UJED mantiene una actividad que, además de su componente festivo, se ha convertido en parte de la dinámica escolar y en un espacio para la participación de los estudiantes en ámbitos distintos al académico.