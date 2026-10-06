¿Cederán las lluvias en Durango capital?, esto dice el pronóstico para este 7 y 8 de octubre

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones para lluvia comienzan a disiparse en buena parte de la entidad, aunque se mantienen algunas posibilidades de precipitación en las zonas serranas y del norte. ¿cuál es el pronóstico para la capital duranguense?

¿Cómo será el clima en Durango capital?

Para la ciudad de Durango se prevé un miércoles mayormente soleado, con algunos periodos de nubosidad durante la tarde. La temperatura mínima podría ubicarse en 13 grados centígrados y la máxima en 28 grados, mientras que durante la noche se espera un registro cercano a los 16 grados, con rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora.

Durante la mañana del martes, la temperatura mínima en el estado fue de 4.5 grados centígrados en San Bernardo, seguida de siete grados en La Rosilla, Guanaceví; 9.5 en Hidalgo; 10 en El Salto, cabecera de Pueblo Nuevo, y 12 grados en Nuevo Ideal y Vicente Guerrero.

En Súchil se registraron 13 grados; 14 en Ocampo y Poanas; 15 en Lerdo, Canatlán, Guadalupe Victoria y la ciudad de Durango; 17 en Santiago Papasquiaro e Indé; 19 en Cuencamé; 25 en Topia y 26 grados en Tamazula.

En cuanto a las temperaturas máximas, solo tres municipios superaron los 30 grados durante las últimas horas. Tamazula registró 37 grados, Cuencamé alcanzó 35 y Topia llegó a 34 grados, mientras que el resto de la entidad se mantuvo por debajo de los 30 grados.