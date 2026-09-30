CEDH emitió 23 medidas precautorias para duranguenses en situaciones de riesgo

En un año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 903 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades; y emitió 23 medidas precautorias en situaciones de riesgo, así como 13 recomendaciones a distintas autoridades.

Detalló lo anterior la presidenta de dicho organismo autónomo, Karla Obregón Avelar, quien presentó su informe de actividades 2025-2026, donde destacó que hubo avances respecto al Plan Estratégico Institucional diseñado hace cuatro años con la participación de los duranguenses.

Dijo que se concluyeron 898 expedientes de queja durante el último año y detalló los resultados divididos en los cuatro ejes de su gestión.

En materia de atención a vulneraciones de derechos humanos, habló sobre la recepción y resolución de casos en la entidad, destacando que se brindaron mil 033 orientaciones jurídicas, de las cuales se derivaron 204 gestiones directas.

Asimismo, se proporcionaron 13 acompañamientos a 11 personas en situación de vulnerabilidad y se otorgaron 754 atenciones psicológicas a 507 personas, por lo que destacó la implementación de un esquema de contención y apoyo psicológico, a la par del procedimiento de queja.

Como parte del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, dijo que se impartieron 11 cursos en 32 sesiones, capacitando a mil 071 personas.

Adicionalmente, se dio continuidad a tres proyectos clave, tales como el de Territorios de Paz que se realiza en un polígono que anteriormente registraba una alta incidencia de violencia de género.

Asimismo, se dio continuidad a un programa enfocado en escuelas con situaciones de conflicto o alguna queja; y al de proyecto de vida con perspectiva de derechos humanos, dirigido a adolescentes privados de su libertad.

Finalmente, afirmó que la institución mantiene una calificación de 100 puntos en la evaluación de armonización contable que mide el uso transparente y eficiencia de los recursos públicos.