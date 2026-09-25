CEDH: IMSS, entre las autoridades con más quejas en Durango; ofrece apoyo tras muerte de 5 bebés

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Karla Obregón Avelar, calificó como un suceso lamentable el fallecimiento de cinco recién nacidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango, y ofreció acompañamiento a las familias.

Aclaró que, aunque este organismo no tiene facultades para iniciar una queja de oficio por ser el IMSS una institución federal, la CEDH mantiene sus “puertas abiertas” para las familias.

“Para brindarles acompañamiento, orientación jurídica e incluso apoyo psicológico. El día de ayer estuve escuchando la comparecencia de la Fiscal y comentó que ya se está iniciando con las investigaciones correspondientes ante la Fiscalía General de la República”, agregó.

De las más señaladas

Frecuentemente el IMSS está entre las autoridades con más quejas ante la CEDH, por lo que los señalamientos hechos por duranguenses son canalizados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para su seguimiento y atención.

“Sí recibimos muchísimas quejas. El IMSS regularmente se encuentra dentro de las primeras cinco autoridades que tiene el mayor número de quejas en el año. Y bueno, no obstante, nosotros las canalizamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero tenemos un enlace donde hacemos gestiones, cuando algunos casos son de manera inmediata y urgente realizamos esas gestiones y logramos, en algunas ocasiones, resultados satisfactorios”, mencionó.

Expuso que los motivos de queja son distintos e incluso se han llegado a señalar casos de negligencias médicas.

“En el tema del reclamo está desde las citas, que son muy tardadas, muy lejanas, hasta con ciertos especialistas también conseguir cita, en el caso de medicamentos, en el caso a veces de camillas. Incluso también recibimos una queja de los propios residentes, que hay maltrato de los residentes de mayor nivel hacia los demás”. “De negligencia médica sí hemos tenido y se han canalizado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la autoridad competente. Estamos hablando de alrededor, yo creo que en lo que va del año, se han recibido algunas 35 quejas”, declaró.