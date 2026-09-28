CEDH mantiene abierta investigación por presuntas agresiones a estudiantes en albergue de Mezquital

Las medidas precautorias que se giraron a la autoridad responsable del Albergue San Francisco, en el municipio de El Mezquital, Durango, tienen como objetivo evitar que se vulnere cualquier derecho humano de manera inmediata contra los jóvenes, por lo que se debe garantizar la integridad, seguridad y estancia digna de todos los alumnos.

Mientras tanto, continúa la investigación por presuntas agresiones contra estudiantes por parte de algunos funcionarios públicos, incluidos elementos de seguridad pública.

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Karla Alejandra Obregón Avelar, aclaró que el caso no se ha cerrado, pues la investigación sigue en proceso y las medidas emitidas fueron como garantía para la seguridad de los 250 estudiantes indígenas que asisten al albergue.

La funcionaria señaló que faltan varias diligencias por realizar, en las que el personal deberá acudir al lugar como parte de la investigación de la denuncia por los castigos y agresiones contra estudiantes del albergue, hechos que fueron denunciados mediante un video.

Ante el temor de las familias y de los propios estudiantes de que el caso quede en el olvido o sin ninguna investigación, la presidenta comentó que incluso existe una investigación por parte del Órgano Interno de Control del Gobierno Municipal, mientras que Derechos Humanos realizará sus propias inspecciones.

“Que sepan los padres de familia que también ya el órgano de control municipal estará realizando una investigación; pueden ser faltas administrativas y nosotros, por el tema de respeto a los derechos humanos”.

Dijo que, hasta el momento, la Presidencia Municipal se ha mostrado dispuesta a colaborar, incluso en el tema de mejorar las condiciones de estancia de los alumnos, de acuerdo con sus posibilidades.

Reiteró que la CEDH está dispuesta a recibir todas las observaciones de los padres de familia y de los estudiantes que puedan realizar durante el procedimiento.

Incluso, con esas observaciones, se pudiera emitir otra medida precautoria muy concreta en el sentido de las habitaciones, los encierros o la propia alimentación, pues son cuestiones que se van a verificar personalmente.