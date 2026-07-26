CEDH recibió 484 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en primer semestre de 2026

Durante el primer semestre del año 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió un total de 484 quejas por parte de personas que vieron vulnerados sus derechos.

En el reporte estadístico del organismo se refleja que el mes de más señalamientos contra autoridades por violaciones a los derechos humanos fue junio, cuando se acumularon 97 quejas en las tres visitadurías; en marzo hubo 93 y en febrero 80.

Las autoridades que acumularon más quejas de enero a junio de 2026 fueron los Agentes del Ministerio Público con 47 quejas y la Policía Investigadora de Delitos con 42, ambas instancias de la Fiscalía General del Estado de Durango.

Asimismo, las Escuelas Primarias se ubicaron en el tercer lugar de más señalamientos con 41, las Escuelas Secundarias tuvieron 31 y el Instituto Mexicano del Seguro Social, 29.

Asimismo, la Dirección Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Durango acumuló 21 quejas y el Centro de Reinserción Social No. 1 tuvo 13, mismo número de quejas contra la Policía Estatal.